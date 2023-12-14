Cübbeli Ahmet ve Aziz Yıldırım neler konuştu. Hapishane arkadaşları buluştu

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Cübbeli Ahmet ve Aziz Yıldırım neler konuştu. Hapishane arkadaşları buluştu
Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti.

Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 Temmuz sürecinde aynı cezaevi koğuşunda beraber kaldıkları eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldiğini duyurdu.

Cübbeli Ahmet, Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin beş saat sürdüğü açıkladı.

“GÖRÜŞME BEŞ SAAT KADAR SÜRDÜ”

Cübbeli Ahmet sosyal medya üzerinden şunları söyledi,

"Cübbeli Ahmet Hoca, sâhib-i sicni, kıymetli dostu Aziz Yıldırım Beyefendi’nin dâveti üzerine kendisini ziyâret etti. Mecliste diğer bazı müşterek dostlar da hâzır bulundu. Beş saat kadar oturdular. Birçok önemli konuları konuştular.

“AYDA BİR BULUŞMA KARARI ALDILAR”

Konuşmaların muhtevâsı bir cilt kitap olacak kadar yoğundu. Tabî ki hapishane hâtıralarını yâd ettiler. Koyu bir muhabbet neticesinde ayda bir buluşma kararı alarak ayrıldılar. Bu vesîle ile Rabbimizden kıymetli başkanımız Aziz Yıldırım Beyefendi’ye iki cihan saâdeti, sıhhat-ü âfiyet ve devletimize, milletimize daha nice hayırlı hizmetler îfâ etmesi husûsunda muvaffakiyetler niyâz ederiz."

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NE OLMUŞTU?

10 Temmuz 2011’de Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 28 sanık şike soruşturması kapsamında tutuklanıp Metris cezaevine gönderilmişti.

Aziz Yıldırım’ın tutuklanmasından bir önceki gün fuhuş amaçlı insan ticareti yapmaktan tutuklanan Cübbeli Ahmet Hoca’nın Metris’te şeker sorunu yüzünden aynı revirde karşılıklı yataklarda tedavi gördükleri ortaya çıktı. Koğuşta sık sık muhabbet eden ikili, beraat ettikten sonra da görüşmeye devam etti.

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