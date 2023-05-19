Cumartesi ve Pazar hangi filmleri izleyebilirsiniz? Demet Güven Akyıldız önerdi

Bu hafta ikisi yerli yapım olan 6 yeni film vizyona giriyor. Çok tutulan “Hızlı ve Öfkeli” serisinin onuncu filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Çocuklar için ise iki güzel seçenek var “Süper Aile” ve “Çılgın Yarışçılar”. İşte bu hafta sonu izleyebileceğinz filmler...



Süper Aile

Tür: Macera, Animasyon, Aile

Yönetmen: Rasmus A. Sivertsen

Oyuncular: Hennika Huuse, Tobias Santelmann, Kari Simonsen



Süper Aile, kasabanın süper kahramanı olarak babasının yerini almak zorunda kalan, video oyunları tutkusu olan 11 yaşındaki Hedvig’in hikayesini konu ediyor.





Çılgın Yarışçılar

Tür: Animasyon, Aile

Yönetmen: Zhu Guo-Yang



Çılgın Yarışçılar, ailesine ait olan bir ünvanı almak için elinden geleni yapan, yarış aralarına tutkusu olan bir gencin hikayesini konu ediyor.







Hızlı ve Öfkeli 10

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Louis Leterrier

Oyuncular: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa



Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Torretto’dan intikam almak için onu sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor.







Bir Umut

Tür: Dram

Yönetmen: Ümit Köreken

Oyuncular: Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız, Funda Eskioğlu



Genç bir adam olan Umut, filmlerde rol almak isteyen bir oyuncudur. Karısı Asiye ise kurdukları özel tiyatroda yönetmenlik yapar. Çocukken babasını kaybeden Umut, yıllardır annesini görmemiştir. Ancak yıllar sonra gelen bir telefon üzerine annesine yardım etmek zorunda kalır.







Araf 6: Ölüm

Tür: Korku

Yönetmen: Tarık Karakulak, Biray Dalkıran

Oyuncular: Gökhan Eryılmaz, Batuhan Soncul, İrem Büğrüoğlu



Eşi Ayşe'den ayrılan Yavuz, okul ve ev arasında sıradan bir yaşam süren bir sınıf öğretmenidir. Yavuz'un hayatı, sınıfına kimseyle konuşmayan Amber adında bir kız öğrencinin gelmesiyle bambaşka bir hal alır.







Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Shekhar Kapur

Oyuncular: Lily James, Shazad Latif, Shabana Azmi



Arkadaşlık uygulamaları bağımlısı olan Zoe, sürekli yanlış kişileri seçmektedir. Zoe’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda komşuları olan Kazım için ise sonsuz aşkın sırrı basittir: Ailesinin izinden giderek görücü usulü evlenmek. Zoe Londra’dan Lahor’a uzanan, görücü usulü evlilik hikayesini filme alırken bir taraftan da aşkı bulmanın yolları hakkında farklı bir bakış açısı kazanır.



