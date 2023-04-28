Cumhur İttifakı’nda HÜDAPAR krizi büyüyor. Destici: HÜDAPAR’ın ‘Hizbullah terör örgütüdür’ demesi lazım

Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürürken ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

HÜDA-PAR ile ilgili tartışmalarla ilgili "Düşüncelerimi daha önce ifade etmiştim" diyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, sözlerine şunları ekledi:

"HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum. 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım. Türk Bayrağına yeni isimler aramak doğru değil."

MHP VE AKP’DEN TEPKİLER GELMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli'nin HÜDA PAR'dan rahatsız olduğu için Zekeriya Yapıcıoğlu'nun dün yapılan Akkuyu törenine katılmadığı da iddia edilmişti.

AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş de HÜDA PAR'ın 'Türk bayrağı değil Türkiye bayrağı olmalı' açıklamasına tepki göstermiş ve "Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim." demişti.