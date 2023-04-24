Cumhur İttifakı'nın HÜDAPAR adayı Hizbullah'tan hapis yatmış. AKP 4’üncü sıradan aday gösterdi

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP kontenjanından milletvekili adayı olan HÜDAPAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'in, Hizbullah davası kapsamında tutuklandığını ve hapis yattığını belirtti.

Saymaz, 'Cumhur’un Hüda Par’lı adayı Hizbullah’tan yatmış' başlıklı yazısında, “Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Elazığ ve Malatya'daki İhya-Der'liler 27 Nisan 2009'da gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında Faruk Dinç de vardı. Dinç, İhya-Der'in Taziye ve Cenaze Komisyonu üyesiydi ve altı etkinlikte görev almıştı.

Evindeki aramada çıkan CD'de, ‘Hizbullah-İlim terör örgütünce propaganda amaçlı kullanılan resimler ve şahıs isimlerinin bulunduğu’ tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Dinç, 30 Nisan 2009'da tutuklandı. Dinç'in de aralarında olduğu 19 sanığa üyelikten, bir kişiye yöneticilikten dava açıldı. Dinç, mahkemede “İhya-Der'e üye olmadığını, yasal toplantılara katıldığını, Taziye ve Cenaze Komisyonu'nda faaliyet gösterdiğini” kaydetti.

Dinç, 6 Temmuz 2009'da tahliye edildi. Dava 2010'da beraatle bitti. Gerekçeli kararda, İhya-Der'in Hizbullah ile bağlantılı olduğuna ilişkin yeterli delil bulunmadığı savunuldu.

Oysaki İhya-Der'in Elazığ'daki merkezinde ve şubelerinde görev alan 18 kişi cezalandırılmış ve derneğin Hizbullah'la bağlantılı olduğuna hükmedilmişti.

İhya-Der kapatılırken, yerine Yeni İhya Der açılmıştı. Dinç tahliye olduktan sonra okulunu bitirdi. Hizbullah'ın şehit ettiği Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın şehri Diyarbakır'da Hüda Par'ın İl Başkanı oldu.