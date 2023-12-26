Cumhur İttifakı'nın ortağı asgari ücreti zammını üç gün önceden açıkladı. Net rakam verdi

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici asgari ücrette rakam verdi. Destici o rakamı da çıktığı televizyon programında açıkladı.

TGRT Haber'e konuşan Destici asgari ücretle ilgili aldığı duyumu söyledi. Destici, "asgari ücret ile ilgili aldığı duyum" diyerek "17 bin TL'nin üzerine çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici daha önce Eskişehir'de yaptığı açıklamada, yılda bir kez yapılacak asgari ücret zammının az olacağını belirtip, bu duruma karşı çıkmıştı.

2024 yılı asgari ücreti için aldığı duyumu paylaşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bize göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım" ifadesini kullandı.

Daha önce asgari ücretin iki kez tespit edildiğini ifade eden Mustafa Destici, bu kuralın değişmemesi gerektiğini tekrar hatırlattı. Enflasyonun yüzde 40 ve 50'lilerde seyrettiğini belirten Destici, yılda bir kez asgari ücreti belirlemek ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına geleceğini kaydetti.

Destici yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi

"Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40. Yurtdışı derecelendirme kuruluşlarına bakıyoruz, yüzde 50-53 görülüyor. Diyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak."

Cumhur İttifakının ortağı Destici, ayrıca sürpriz beklentisi içinde olduklarını belirterek "17 bin liranın üzerinde bir rakam da çıkabilir" diye konuştu