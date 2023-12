Marketlere girdiğinizde sakın şaşırmayın. Marketler etiketlere yılbaşı zammı yaptı

Ekonomik kriz vatandaşı ezdikçe eziyor. En büyük gösterge insanların evlerine gıda götürürken, yaşadığı stres...Bundan sonra öyle bir stres yaşıyor ki yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte zamlar yağmur gibi yağıyor.

Yılbaşı geliyor...1 Ocak'tan itibaren her şey zamlanacak. İktidar emekliye memura açıkladığı yüzde 58,4 yeniden değerlendirme zammı yapmıyor ama market reyonlarındaki fiyatlar öyle demiyor. Uçmuş yere indirecek de yok gibi..

SUCUĞUN FİYATI DUDAK UÇUKLATACAK CİNSTEN

Sucuğun kilo fiyatını görünce insan dönüp, bir daha bakıyor. Bakmaması imkansız. Çünkü yazan rakam 949 lira...Yok artık dedirten fiyat. Et mi satıyorsun. Antrikot mu satıyorsun...Bu rakam piyasaya hakim beş marketten birinde bugün çekildi. Bunun adı olsa olsa 'Fahiş fiyat' olur. Aynı markette antrikotun fiyatı 519 lira. Kim alır 949 liradan sucuk alır. Vatandaş 200 gram kıymayı zor bulurken, antrikotu nereden bulacak diye soracaksınız, haklısızın...Burada tek haklı olan ekonomik kriz altında ezilen vatandaş.

Marketler arasındaki fiyat farklılıkları da gözden kaçmıyor. Türk kahvesi içmek istiyorsuzun. Aynı marka 100 gramlık paket kahve bir markette 29.90 bir markette 39.50...Nasıl böyle bir fiyat farkı var. Kahve Güney Amerika'dan geliyor. Dolar bir günde üç lira birden mi arttı. Aslında bu fiyatlar piyasada hakim olan 5 markette de aynı. Bunun adı olsa olsa fahiş fiyat olur..Bu kadar fark olur mu?

FİYATLAR 10 GÜN ÖNCESİNE GÖRE AYNI AMA İNDİRİMLİ

Vatandaş da biliyor indirim aldatmacasını...10 gün öncesine göre fiyatlar önce artmış sonra da inmiş. Marulun fiyatın görünce şok geçireceksiniz. Çünkü, fiyatı 39,90 TL. Al da salataya doğra...Son günlerde vatandaşı sofrasının değişmezi haline gelen Makarnanın en ucuz fiyatı 16 lira. Bunun yanında gazı var tuzu var. Makarna pişirmek bile lüks hale geldi.

BAKLİYAT UÇTU GİTTİ

Bakliyat fiyatlarının da önün kesilmiyor. O da fahiş artışlarından nasibini almış durumda. Baldo pirincin fiyatı 115 liranın üstüne çıktı bile. Osmancik pirincin fiyatı ise 100 lira aştı. Kuru fasulyenin yanına yaklaşmak bile cesaret istiyor. Kuru fasulyenin bir kilosu 133.90. Yemeğin içine biraz da et koymaya kalkarsanız, soğanıydı biberiydi gelin bir tencere kuru fasulye kaça pişecek. Bu hesabın içinde çıkmanın imkanı yok. Nohutun da kilosu 100 liraya dayandı. Nohut pilav bile hayal olacak.. İnek peynirinin kilosu bile 330 lira. Bu gidişle sofralar yeni yılda boş kalacak

İŞTE MARKETTEN BAZI TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI

İnek peyniri 330 TL

15’li yumurta 64 TL

30’lu yumurta 115 TL

Cumhuriyet sucuk 949 TL

Apikoğlu sucuk 795 TL

Dana antrikot kg 499 TL

Dana but sotelik et kg 499 TL

Dana but tas kebaplık et 499 TL

Banvit piliç bonfile kg 146, 90 TL

Banvir piliç baget kg 119, 90 TL

Banvit piliç ızgara kg 119, 90 TL

Banvit piliç pirzola kg 119, 90 TL

Torku süt 36, 90 TL

Yudum Ayçiçek yağı 1 litre 70, 90 TL

Türk kahvesi 100 gr 36, 50 TL

Tamek domates salçası 54, 90 TL

Ankara makarnası 16 TL

Yudum zeytinyağı 2 litre 609 TL

Marmarabirlik zeytin kg 320 TL

Calve ikili ketçap mayonez 115, 90 TL

Marul 39, 90 TL

Kırmızı mercimek 1 kg 56, 50 TL

Gönen baldo pirinç 2,5 kg 289,90 TL

Osmancık pirinç 2,5 kg 217, 90 TL

Kuru fasulye 1 kg 133, 90 TL

Reis koçbaşı nohut 1 kg 99, 90 TL

Prime bebek bezi 74 adet 447, 90 TL

Prima bebek bezi 19 adet 239,90 TL

Fiyatlar böyle...Böyle de kalsın diyeceksiniz ama yılbaşından sonra göreceğiz zamlı fiyatları.