Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona geliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretle alakalı konuştu.

Vedat Işıkhan, bugün konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz toplantısını gerçekleştirecek. İnşallah en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz" dedi.

Külliyede gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada, bir gazetecinin "Asgari ücrette 3’üncü toplantı ne zaman olacak" sorusuna Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu” dedi.

Işıkhan, “O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan ayrıca, asgari ücret görüşmelerinde konuşulan bir rakam var mı sorusuna ise, bir rakamın olmadığını belirttiği konuşmasının devamında, “Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" dedi.

Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin lira ikramiye hakkında ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" dedi.