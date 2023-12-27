Erdoğan'dan asgari ücreti belirleyen son talimat ortaya çıktı. Toplantıya saatler kala kulis sızdı

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan asgari ücreti belirleyen son talimat ortaya çıktı. Toplantıya saatler kala kulis sızdı
Boşu boşuna toplanıp çay içmeyin... Asgari ücret toplantısı saat 16.30'da gerçekleşecek. Toplantıdan önce Erdoğan'ın taraflara talimat verdiği öne sürüldü.

Haber3’te yer alan bilgilere göre, Kabine toplantısı bugün iptal edildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da gözler üçüncü toplantıya çevrilmişken kritik saat belli oldu

Asgari ücrete ilişkin görüşmenin saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşeceği bildirildi.

Toplantıya saatler kala bomba bir kulis bilgisi geldi. Gelen bilgilere göre, tarafların asgari ücrete yüzde 40 artış yapılması konusunda anlaştı.

İddialara göre, 11.402 TL olan net asgari ücret rakamın 15.962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştı.

Öte yandan Erdoğan’ın refah payını devreye soktuğu iddia edildi.

Erdoğan’ın asgari ücrete rerah payı olarak uzlaşılan rakamın 1000 TL daha arttırılmasını istediği öğrenildi.

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Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe asgari ücrete ilişkin, “17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AKP yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Kararın 31 Aralık sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Öte yandan asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamlarının konuşulması beklenen Kabine toplantısı ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçim çalışmaları takip etmek için AKP Genel Merkezi’nde olacağı gerekçesiyle ertelenmişti.

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