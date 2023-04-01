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  • Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sırası belli oldu. Erdoğan bakın kaçıncı sırada çıktı

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sırası belli oldu. Erdoğan bakın kaçıncı sırada çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayların pusuladaki sıralaması belli oldu. Pusulanın ilk sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunuyor.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:31
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Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sırası belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sırası belli oldu. Erdoğan bakın kaçıncı sırada çıktı
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14 Mayıs’ta yapılacak seçimde yarışacak Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

YSK’da yapılan kura çekiminde ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken ikinci sırada ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bunuyor. Pusulada üçüncü sırada Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son sırada ise ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu grup kararı ile aday olmuştu. Muharrem İnce ve Sinan Oğan ise 100 imza toplayarak aday olmuştu.

 

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