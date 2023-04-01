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Seçim öncesi başvurmayı unutanlar dikkat. Yarın son gün

14 Mayıs’daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri yarın askıdan ineceği belirtildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:45
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14 Mayıs seçim öncesi başvurmayı unutanlar dikkat. Yarın son gün

Seçim öncesi başvurmayı unutanlar dikkat. Yarın son gün
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Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 14 Mayıs seçimlerine haftalar kaldı.

BAŞVURU SÜRESİ YARIN DOLUYOR

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri yarın askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de yarın dolacak.

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