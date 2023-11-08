Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunu savundu

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ayhan Ogan X hesabından “Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır.” dedi.
Ogan AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunu savunarak şöyle devam etti “AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibarıyla AYM kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme yetkisi dışında yargı yetkisi yoktur.”
NE OLMUŞTU?
Yargıtay 3. Ceza Dairesi tartışmalı bir karara imza atarak Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği tahliye kararına karşı çıktı, kararı veren AYM üyeleri hakkında ise suç duyurusunda bulundu.