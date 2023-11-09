Yargıtay’ı en üst mahkeme olarak ilan eden Erdoğan’ın danışmanı Açıköğretim mezunu çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Oğan'ın yaptığı "Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır" şeklindeki açıklama sosyal medyada tepkilere neden oldu. Oğan, tepkiler üzerine açık öğretimle okuduğu Sosyoloji diplomasını paylaşarak "Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay için “hak ihlali” kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklamada bulundu.

"Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır. AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibarıyla AYM kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme yetkisi dışında yargı yetkisi yoktur" diyen Oğan’a bazı kullanıcılar “Hukuk 1.sınıf öğrencisi bile bu söylediğinize güler geçer” diye karşılık verdi.

AÇIK ÖĞRETİM DİPLOMASINI PAYLAŞTI, "KAMU HUKUKÇUSUYUM" DEDİ

Gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Oğan, "Son 10 yılda 150'den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize ettim, yönettim. 200'den fazla TV canlı yayınına katıldım. Hukuk Fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum." dedi.

Oğan aynı zamanda, açık öğretim fakültesi diplomasını da paylaştı.