AKP'li Şamil Tayyar’dan Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına tepki: Askeri vesayet dönemini hatırlatıyor

AKP'li Şamil Tayyar, AYM’nin ‘Can Atalay’ kararına uymayan ve yüksek mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay kararına ilişkin, “Yargı eliyle hortlatılan bu tür hukuk dışı uygulamalar askeri vesayet dönemini hatırlatıyor” dedi.

AKP'li Şamil Tayyar’dan Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına tepki: Askeri vesayet dönemini hatırlatıyor

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına uymadı. Ayrıca daire, kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

AKP’nin son olağan kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaki (MKYK) yerini koruyamayan Şamil Tayyar, Yargıtay’ın kararlarına tepki gösterdi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yargı eliyle hortlatılan bu tür hukuk dışı uygulamalar askeri vesayet dönemini hatırlatıyor, çok üzücü." dedi.

"AYM KARARINA ‘UYMAMA’ İRADESİ, HUKUKİ DEĞİLDİR"

AKP’li Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AYM’nin kararını eleştirmek/yanlış bulmak ayrı, karara uymamak ayrıdır.

Eleştirebilir, yanlış bulabilirsiniz ama uymamazlık edemezsiniz. Anayasa hükmü açık, karar bağlayıcıdır.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin AYM kararına ‘uymama’ iradesi, hukuki değildir.

Kaldı ki AYM’nin benzer mahiyetteki Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven hakkındaki ‘hak ihlali’ kararına uyulmuştu.

AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu ise garabettir.

Yargı eliyle hortlatılan bu tür hukuk dışı uygulamalar askeri vesayet dönemini hatırlatıyor, çok üzücü."

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