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  • Erdoğan’ın kalesi Esenler’de büyük şok. Mikrofonu kime uzattıysa o cevabı verdi

Erdoğan’ın kalesi Esenler’de büyük şok. Mikrofonu kime uzattıysa o cevabı verdi

Erdoğan'ın kalesi Esenler'de yapılan sokak röportajında 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna şaşırtan sonuçlar çıktı. İşte o yanıtlar...

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 09:37
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Erdoğan’ın kalesi Esenler’de şaşırtan sonuçlar

Erdoğan’ın kalesi Esenler’de büyük şok. Mikrofonu kime uzattıysa o cevabı verdi
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Editör: Gülsüm Acıyan 

2023 seçimleri için geri sayım sürerken, seçim özel yapılan sokak röportajları vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. 

Kozmo Tv isimli bir YouTube kanalı sokakta vatandaşlara mikrofon uzatarak 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sordu. Kozmo Tv muhabiri vatandaşa mikrofonu uzatarak 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' diye sordu.

Erdoğan'ın ve AKP'nin kalesi olarak bilinen Esenler'de 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna gelen yanıtlar şaşırtıcıydı. Vatandaşların çoğu 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.

Vatandaşlar, 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna "Tabii ki de Kılıçdaroğlu" diyerek yanıt verdi.

 

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