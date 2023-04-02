Erdoğan’ın kalesi Esenler’de büyük şok. Mikrofonu kime uzattıysa o cevabı verdi

Editör: Gülsüm Acıyan

2023 seçimleri için geri sayım sürerken, seçim özel yapılan sokak röportajları vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.

Kozmo Tv isimli bir YouTube kanalı sokakta vatandaşlara mikrofon uzatarak 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sordu. Kozmo Tv muhabiri vatandaşa mikrofonu uzatarak 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' diye sordu.

Erdoğan'ın ve AKP'nin kalesi olarak bilinen Esenler'de 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna gelen yanıtlar şaşırtıcıydı. Vatandaşların çoğu 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.

Vatandaşlar, 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna "Tabii ki de Kılıçdaroğlu" diyerek yanıt verdi.