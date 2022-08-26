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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e açtığı davayı kaybetti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Franco özentisi diktatör bozuntusu” demiş, Erdoğan da bu sözler üzerine Özel'e 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. Mahkemeden "Cumhurbaşkanına muhalefet edilmesi ve kendisinin sertçe eleştirilmesinin gayet doğal olduğu” kararı çıktı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:31
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e hakaret davası açmıştı: Erdoğan davayı kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e açtığı davayı kaybetti
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Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e açılan davayı kaybettiğini ifade etti. Mahkemenin karar gerekçesinde "Cumhurbaşkanının en yüksek yürütme ve devlet makamında olması nedeniyle kendisine muhalefet edilmesi ve kendisinin sertçe eleştirilmesinin gayet doğal olduğu” ifadeleri yer aldı denildi.

İŞTE BARIŞ PEHLİVAN'IN İLGİLİ YAZISI:

"Okuyunca fark ettim ki insan çok özlüyor böylesi kararları...

Bundan iki yıl önceydi...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik “beşinci kol” ifadesine tepki gösterdi. Özel “beşinci kol” terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğuna işaret etti ve Erdoğan’ı, “Franco özentisi diktatör bozuntusu” diye eleştirdi.

Sonrası malum, Erdoğan da Özel hakkında 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

İşte duydum ki o davada karar çıkmış. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermiş. Beni asıl heyecanlandıran ise bu karar verilirken yazılan gerekçe. Özetleyerek alıntılıyorum:

“Somut olayda, davacı Sayın Cumhurbaşkanının toplum tarafından azami seviyede bilinen, tanınan, konuşma ve davranışları tüm toplumca ayrıntılarıyla takip edilen, icraatı herkesi etkileyen veya etkileme potansiyeline sahip bir kimse olması ve en yüksek yürütme ve devlet makamında bulunması itibarıyla, kendisine muhalefet edilmesi ve işbu muhalefetin de kendisini sertçe eleştirmesi gayet tabiidir; bu durumda davacı Sayın Cumhurbaşkanının kendisine yönelik şiddetli siyasi eleştiri içeren ifadelere karşı aynı durumda olmayan kimselerden daha yüksek seviyede tahammül göstermek mevkisinde olduğu değerlendirilmektedir.”

Haliyle Erdoğan bu karardan hiç hoşnut olmamış. Dosya şimdi istinafta, bakalım orası ne diyecek..."

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Lazo
26.08.2022 13:24
Eski cumhurbaşkanı(Kenan EVREN) bile yargılandı ve mahkum oldu.Bütün sıfatları bile geri alındı.Bu pandoranın kutusunu kendileri açtı.  
 
Millet
26.08.2022 12:00
Hani bağımsız yargı yoktu bak mahkeme Erdoğan'ın istediği gibi karar vermedi.ama muhalefet ne diyor biz gelince yargılayıp cezalandırma ağız.olmadı.şikayet ettiğiniz konuda çelişkiye düşüyorsunuz  
 
Şeref
26.08.2022 11:44
Niye cumhur başkanı eleştirilmesi ki eğer hatası yanlışı varsa tabiki eleştirilecek niye yani Erdoğan 18 aylık ı ki eleştirilmesi bir sürü yanlışı hatası var Suriye politikası tam yüçe divan lık suç  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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