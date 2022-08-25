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  • Erdoğan Ahlat'ta konuştu: Bir gece ansızın her yere gelebiliriz!

Erdoğan Ahlat'ta konuştu: Bir gece ansızın her yere gelebiliriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü etkinliklerine katıldı. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyon mesajı verdi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 18:31
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 18:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta konuştu. Bir gece ansızın her yere gelebiliriz

Erdoğan Ahlat'ta konuştu: Bir gece ansızın her yere gelebiliriz!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum." dedi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Ahlat ve Malazgirt, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren o yükselişimizin mührüdür." dedi.

Konuşmasında Sultan Alparslan'ı rahmetle yad ederek, “Kutlu zaferin hayırlara vesile olmasını” dileyen Erdoğan, Ahlat'ın, Türk medeniyetinde "Kubbet-ül İslam" olarak adlandırıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıyısında kurulduğu Van Gölü'yle, batısındaki Nemrut ve doğusundaki Süphan Dağları'yla, bağrında muhafaza ettiği Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha nice güzellikleriyle Ahlat, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir. Avrupa'nın kendi içindeki barbarlığın zirveye ulaştığı, dini amaçlı görünen ama aslında yağma niyetli Haçlı Seferleri'yle oluk oluk kan döktüğü, doğudan batıya bir medeniyet göçünün yaşandığı çağlarda Ahlat, bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır." dedi.

Ahlat'ın, asırlar boyunca Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapının adeta muhafızı ve tasnif merkezi olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hazreti Ömer'den Sultan Alparslan'a nice büyüklerin bize mirası olan bu şehir, tıpkı Malazgirt gibi maalesef uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Malazgirt'le birlikte Ahlat'ı da tarihi ve manevi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu'yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Okçular Vakfımızın gayretleriyle sadece ecdadın mirasına sahip çıkmakla kalmıyor, nesilden nesile gururla aktarılacak bir geleneği de burada yerleştiriyoruz.

Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz, 2053 vizyonundan umudumuz artıyor. Tabii bazıları, bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı, gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamıyor, anlamak istemiyor. Bu kesimlerin dünyanın dört bir yanındaki toplumların üstelik bizim gibi binlerce yıllık da değil yaşadıkları coğrafyadaki birkaç asırlık varlıklarını anlamlandırmak için icat ettikleri tarih ve kültür inşaat çabalarını hayranlıkla takip ve takdir ettiklerini biliyoruz."

AHLAT’IN ÖNEMİ

Sultan Alparslan’ın komutasındaki Selçuklu ordusu, Malazgirt’te Bizans ordusu ile karşılaşmadan önce Ahlat’ta konakladı. 

Ahlat, Anadolu’daki ilk büyük Türk şehri olarak tarihe geçti. Ahlat, Orta Çağ’da “Oğuz taifesi şehri” olarak adlandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın Ahlat’ta bir köşkü bulunuyor.

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Konyalı Hacı Bey
25.08.2022 19:34
Sakın bize gelme, evde yokuz.  
 
Yalçın Türk
25.08.2022 19:27
millet hergece yastığa başını koyduğunda, sabah neye zam gelecek korkusuyla uykuya dalıyor.. sn. cumhurbaşkanı 1974 de nam yapmış şarkı sözünü tekrar tekrar söylüyor.. garip..  
 
İşsizler ordusu komutanı
25.08.2022 19:13
Başkumandan olarak gittiğin yere gelmezsem adam değilim.Yeterki sen emret Nasıl olsa iş yok güç yok en azından vakit geçer  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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