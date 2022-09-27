CHP'yi hedef alan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile toplantısında yaptığı açıklamalarda CHP'yi hedef almış, ''CHP ne yapıyor? Her zamanki gibi istismar, geliyor birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, birinin yanına rozet takıyor. Ben buradan o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna'' ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A JET YANIT

Erdoğan'ın sözlerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuşmasındaki ilgili anların görüntülerini paylaşarak; ''Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara "tane" mi dersin, "birkaç başörtülü" mü dersin, "konu mankeni" mi dersin, "sembolik" mi dersin. Neler neler dersin... Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün'' dedi.

''MUHAFAZAKAR GENÇ KADINLARA SESLENİYORUM''

''Diline de vurur işte böyle. Çünkü sen busun'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz "tane" değilsiniz. "İş" değilsiniz. "Konu mankeni" değilsiniz. "Sembolik" değilsiniz.

Hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır. Bu kazanımları size kimse vermedi, bahşetmedi; siz aldınız. Bay Kemal de her zaman bu konuda haddini bilir ve bilecektir'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar: