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  • Özgür Özel 'Bahçeli’nin prompterının kablosu Saray’dan geliyor' dedi ve kimsenin fark etmediği 9 yıllık detayı paylaştı

Özgür Özel 'Bahçeli’nin prompterının kablosu Saray’dan geliyor' dedi ve kimsenin fark etmediği 9 yıllık detayı paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşmalarının Saray tarafından verildiğini iddia ederek 9 yıllık bir detay paylaştı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:43
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CHP'li Özgür Özel 'Devlet Bahçeli’nin prompterının kablosu Saray’dan geliyor' dedi ve kimsenin fark etmediği 9 yıllık detayı paylaştı

Özgür Özel 'Bahçeli’nin prompterının kablosu Saray’dan geliyor' dedi ve kimsenin fark etmediği 9 yıllık detayı paylaştı
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CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi yalan attığı gibi Devlet Bahçeli’ye de yalan attırıyor.” diyen Özel, “Devlet Bey prompterı çok sevdi. Promptera ne yazarlarsa onu okuyor. Kablosu Saray’dan geliyor. Hiç uğraşmasına gerek yok. Eskiden MHP içerisinden yalan yanlış şeyler yazıyorlardı sonra Devlet Bey onlara fırça atıyordu. Şimdi Saray’dan aldığı metinlerle huzur buldu. Tabii ‘Dün ne demiştim, bugün ne diyorum.’ gibi dertleri artık yok.” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN “HAŞHAŞİ” ÖRNEĞİ
Bahçeli’nin konuşmalarının Saray tarafından verildiğine dair bir örnek veren Özel, şöyle devam etti:

“Bahçeli geçtiğimiz günlerde çıktı, ‘Hainler, haşhaşiler var bu memlekette.’ dedi. Biz Devlet Bey’in bugününü takip ettiğimiz gibi geçmişini de takip ediyoruz. Bütün arşivi elimizde. Geriye dönüp baktık. Devlet Bey hiç “haşhaşi” ifadesini kullanmış mı? Erdoğan ve Arınç dedi. AKP’nin grup başkanvekilleri bol bol dedi. Devlet Bey ömründe bir kez “haşhaşi” demiş. O da Erdoğan’ın 2013’teki “Hain haşhaşiler var” deyince Bahçeli, “Ey Recep Tayyip Erdoğan! Beni iyi dinle. Bu ülkede ne hain var ne haşhaşi.” ifadesini kullanmış. O gün haşhaşi yok, demiş bugün var, diyor. Saray’dan prompterına kabloyla iletilen; ağzının alışık olmadığı bu mesajı okuduğu için tarih önünde böyle mahcup oluyor."

yenicaggazetesi.com.tr

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Vatanperver
27.09.2022 16:50
Kandilden gelmesinden iyidir...  
 
muhalefet adam
27.09.2022 16:49
EYT yi çıkarmayan akp hükümeti oylarına göz diktiğiniz gençliğin ebeveynleri bizleriz onlar annelerinin babalarının kendilerinin EYT yüzünden yaşadıkları sıkıntıları çok iyi bilmektedirler.Bunu bilin.  
 
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