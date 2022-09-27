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  • Erdoğan: Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez

Erdoğan: Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Adalara yığılan silahın bizim için anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 12:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez

Erdoğan: Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez
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AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın işgal altındaki adalara yığdı silahlara ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunun çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız. ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz. Yunanistan'ı üzerimize salanların niyetlerini biliyoruz." şekliden konuştu.

Erdoğan, Mersin’deki alçak saldırıya da eğinirken, "Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimizi şehit etti. Teröristler hak ettikleri karşılığı anında buldular.

Şehit polisimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı polisimize de şifa temenni ediyorum.Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar.

HDP'yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde dökülen kanların izi var." dedi.

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özkurtcu
27.09.2022 14:17
adaları sattımı yoksa? toprak satmayı çok seviyor cumhur emlak (!)  
 
Osman
27.09.2022 14:15
Hukuk, adalet, insan haklari, uluslararasi anlasmalar, evrensel degerler , iyi komsuluk, bizi ilgilendirmez !! Biz neo emperyalist ...saldirgan olarak, istedigimiz an herkese saldirabiliriz !!  
 
Tatar Osman
27.09.2022 14:10
O adalar Cumhuriyet çok şey ifade eder paşam. İnsanlar fanidir, devlet bakidir.  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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