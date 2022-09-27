Erdoğan: Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın işgal altındaki adalara yığdı silahlara ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunun çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız. ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz. Yunanistan'ı üzerimize salanların niyetlerini biliyoruz." şekliden konuştu.

Erdoğan, Mersin’deki alçak saldırıya da eğinirken, "Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimizi şehit etti. Teröristler hak ettikleri karşılığı anında buldular.



Şehit polisimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı polisimize de şifa temenni ediyorum.Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar.



HDP'yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde dökülen kanların izi var." dedi.