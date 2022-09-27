Erdoğan'dan AKP'ye seçim talimatı. İşareti verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında parti yöneticilerine seçim talimatı verdi.

Erdoğan, seçim döneminin yaklaştığını belirtti ve partisine, "Biz milletten kopup değiliz. Milletten kopup siyasetçi, yönetici olamaz. AK Parti'yi kuran da, iktidara getiren de, ayakta tutan da 2023'te tekrar iktidar sorumluluğunu verecek olan da milletimizdir. Sizlerden seçim gününe kadar tüm AK Parti camiası olarak gece gündüz çalışmanızı istiyorum." diye seslendi.

Erdoğan ayrıca konuşmasında, “Son iki haftada yaşananlar bile bizimle altılı masa denen hilkat garibesiyle arasındaki farkı göstermektedir. 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan dün gece Mersin'de gerçekleşen terör saldırısına dair açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın hedefinde, muhalefet ve batı ülkeleri vardı. Avrupa'yı "teröristlere destek vermekle" suçlayan Erdoğan, Yunanistan'a da "Kendinize gelin. ABD'den size gelen destekler, sizi kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız" çağrısında bulundu.

SEÇİM STRATEJİSİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise AKP Teşkilatlarına gönderilen yazıda, gençlere yönelik söylemlerde 'reformist, kucaklayıcı bir dil kullanın' mesajı verildi.

Seçim çalışmalarında nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan gençler için AKP’nin ayrı bir parantez açtığı ve AKP Genel Merkezi tarafından, il ve ilçe teşkilatlarına gençlere yönelik söylemlerinde 'reformist, kucaklayıcı bir dil kullanın' mesajı gönderildiği söylendi.

Gönderilen talimat doğrultusunda AKP teşkilatı tarafından ayrı ayrı çalışma yürütülecek. 13-17 ve 17-29 yaş grubunda yer alan gençlerin eğitim ve çalışma hayatı konusunda beklentileri kayıt altına alınacak

Gençlere eğitim almak istedikleri alanlar, eğitim hayatında yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları sorunlar sorulacak. Sorunlara çözüm önerileri dinlenecek, beklentileri listelenecek. Oluşturulacak olan raporlar ise genel merkeze iletilecek.