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  • Erdoğan: Hayvanlar bize Allah’ın bir emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz

Erdoğan: Hayvanlar bize Allah’ın bir emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Konya'daki barınakta hayvanların öldürülmesi) Sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır."

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanlar bize Allah’ın bir emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz

Erdoğan: Hayvanlar bize Allah’ın bir emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerleri anarak başlayan Erdoğan, "Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışı ile güvenli hale getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı

 Erdoğan, Konya'daki hayvan barınağındaki vahşete ilişkin konuştu.

Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde aslında ülkemizin en modern tesisi olan belediyemizin hayvan barınağında orada görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah’ın bir emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz." dedi.

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