25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü isimler Konya'daki hayvan barınağındaki vahşete tepki gösterdi

Ünlü isimler Konya'daki hayvan barınağındaki vahşete tepki gösterdi

Konya'daki sahipsiz hayvan bakımevinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Aralarında Ömür Gedik ve Celil Nalçakan'ın da bulunduğu ünlü isimlerden de tepki gecikmedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:58
Takip Et

Ünlülerden Konya'daki hayvan barınağındaki vahşete tepki gecikmedi

Ünlü isimler Konya'daki hayvan barınağındaki vahşete tepki gösterdi
+
Aa
-

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi.

"BU GÖRÜNTÜLERİN TÜRKİYE'DE OLMADIĞINA İNANMAK İSTİYORUM"

Gazeteci Cem Seymen, görüntülerle ilgili olarak "Bu vahşet nedir? Bu görüntülerin Türkiye’de olmadığına inanmak istiyorum. Bu korkunç günahlar Konya’da mı yaşanıyor? Rica ediyorum, isyan ediyorum. Sayın vali, sayın belediye başkanı açıklama yapsın. Hayvan barınağında köpeği başına kürekle vura vura öldürmek başka bir aşama" dedi.


"HARAM OLSUN ALDIĞI HER NEFES"

Oyuncu Celil Nalçakan "Konya’da, Mamak’ta barınaklarda çekilen videoları izlediniz mi? Ben az önce izledim! Bu vahşeti, bu katliamı yapana, yaptırana, göz yumana, ses çıkarmayana, haram olsun aldığı her nefes" açıklamasını yaptı.

"İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI ARTIK"

Ömür Gedik ise "Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme… Susmayın arkadaşlar, iş çığırından çıktı artık…" mesajını paylaştı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ateş oğlu 25.11.2022
25.11.2022 12:07
Allah cezalarını versin en azından bu caniler nerden türedi bu gün köpek yarın insan kafası keser bu canı kafalilar ah adalet ne zaman geleceksin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
4
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
5
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
6
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.