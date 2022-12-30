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  • Erdoğan ile Bahçeli’nin kestiği pastadan seçim tarihi çıktı. Kritik tarihte uzlaşıldı

Erdoğan ile Bahçeli’nin kestiği pastadan seçim tarihi çıktı. Kritik tarihte uzlaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli’nin seçim tarihi olarak 30 Nisan 2023’te uzlaştığı iddia edildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin kestiği pastadan seçim tarihi çıktı. Kritik tarihte uzlaşıldı

Erdoğan ile Bahçeli’nin kestiği pastadan seçim tarihi çıktı. Kritik tarihte uzlaşıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Devlet Bahçeli, dün Saray'da bir araya geldi. İki lider yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’ye MHP liderinin 1 Ocak’taki doğum günü için yaptığı "sürpriz" gündemdeydi.

Ancak iki lideri bir araya getiren asıl konunun seçim tarihi olduğu öğrenildi. DW Türkçe'ye konuşan AKP kaynaklarının aktardığına göre, "beklenenden erken" bir görüşme olarak değerlendirilen buluşmada, seçim tarihlerine dair senaryolar ele alındı. Erdoğan, Bahçeli'yle görüşmesinin ardından AKP yöneticisi ve Meclis yönetiminde yer alan kurmayları ile yaklaşık iki saatlik bir toplantı yaptı.

30 NİSAN İÇİN UZLAŞMA
Erdoğan, Bahçeli görüşmesine dair kurmaylarına bilgi verirken toplantıda, 18 Haziran'da yapılması öngörülen seçimlerin öne çekilmesinin ele alındığı ve üzerinde durulan tarihin de ilk tur seçimler için 30 Nisan olduğunu söylediği öğrenildi. 30 Nisan'da milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun yapılması konusunda Devlet Bahçeli'den de bir itiraz gelmedi.

İKİNCİ TUR DA BELLİ
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Beştepe'deki zirvede Erdoğan, kurmayları ile 30 Nisan seçeneği ön planda olmak üzere bu konuda çalışmaların yapılmasını da istedi. Bu durumda seçimler ikinci tura kalırsa da 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Öte yandan AKP kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasını "çok büyük olasılık" olarak gördüğü aktarılıyor. Buna göre bu nedenle tarihler belirlenirken iki haftalık aranın dikkate alındığı belirtiliyor.

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Vatandaş
30.12.2022 18:12
Eyt nin devlete getireceği yükü seçim sonrası yeni gelecek hükümete devredecekleri için .Sonrasında millet ittifakını zor durumda bırakmak için yaptılar  
 
Hayırlı Olsun
30.12.2022 18:11
Kestiğiniz son pasta gibi görünüyor.  
 
TC Bursa
30.12.2022 17:57
Siyaset tarihinde son pastanız olur inşallah.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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