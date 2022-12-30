Erdoğan ile Bahçeli’nin kestiği pastadan seçim tarihi çıktı. Kritik tarihte uzlaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Devlet Bahçeli, dün Saray'da bir araya geldi. İki lider yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’ye MHP liderinin 1 Ocak’taki doğum günü için yaptığı "sürpriz" gündemdeydi.

Ancak iki lideri bir araya getiren asıl konunun seçim tarihi olduğu öğrenildi. DW Türkçe'ye konuşan AKP kaynaklarının aktardığına göre, "beklenenden erken" bir görüşme olarak değerlendirilen buluşmada, seçim tarihlerine dair senaryolar ele alındı. Erdoğan, Bahçeli'yle görüşmesinin ardından AKP yöneticisi ve Meclis yönetiminde yer alan kurmayları ile yaklaşık iki saatlik bir toplantı yaptı.

30 NİSAN İÇİN UZLAŞMA

Erdoğan, Bahçeli görüşmesine dair kurmaylarına bilgi verirken toplantıda, 18 Haziran'da yapılması öngörülen seçimlerin öne çekilmesinin ele alındığı ve üzerinde durulan tarihin de ilk tur seçimler için 30 Nisan olduğunu söylediği öğrenildi. 30 Nisan'da milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun yapılması konusunda Devlet Bahçeli'den de bir itiraz gelmedi.

İKİNCİ TUR DA BELLİ

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Beştepe'deki zirvede Erdoğan, kurmayları ile 30 Nisan seçeneği ön planda olmak üzere bu konuda çalışmaların yapılmasını da istedi. Bu durumda seçimler ikinci tura kalırsa da 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Öte yandan AKP kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasını "çok büyük olasılık" olarak gördüğü aktarılıyor. Buna göre bu nedenle tarihler belirlenirken iki haftalık aranın dikkate alındığı belirtiliyor.