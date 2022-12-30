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  • Erdoğan ve Cukanoviç’in ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklama: Bizde güvenlik yoksa Avrupa'da da olmayacak

Erdoğan ve Cukanoviç’in ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklama: Bizde güvenlik yoksa Avrupa'da da olmayacak

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı ortak basın toplantısında "Bizde güvenlik yoksa Avrupa’da da güvenlik olmayacak” dedi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 20:15
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Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç: Bizde güvenlik yoksa Avrupa'da da olmayacak

Erdoğan ve Cukanoviç’in ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklama: Bizde güvenlik yoksa Avrupa'da da olmayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. İki lider, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimizi dar kapsamda ele aldık, etraflıca görüşme fırsatını bulduk. Daha sonra da heyetler arası bir çalışma yemeği ile birlikte gerek şu ana kadar olan durum gerek bundan sonraki geleceği de değerlendirme fırsatını bulduk. Geçen yıl Karadağ’a yaptığım ziyarette ikili ticaret hacmini 250 milyon dolara çıkartma hedefi koyduk. Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 49’luk bir artış yaşanmıştır. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık.

“GÜNEYDOĞU AVRUPA'DA İSTİKRARIN KORUNMASINA ÖZEL ÖNEM ATFEDİYORUZ”

Önümüzdeki dönem de tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatını bulduk. Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunması ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanların ve Avrupa’nın önemli bir parçası olan Karadağ'da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyoruz. Bu minvaldeki çalışmaları, temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı ile birlikte başarıyla yürütüyoruz. Karadağ’ın AB ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yönünde attığı hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ’ın AB’ye tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz.”

CUKANOVİÇ: TÜRKİYE İLE DOSTANE VE SAĞLAM İLİŞKİLERİMİZ VAR

Cukanoviç ise şöyle konuştu:

“Karadağ ile Türkiye Cumhuriyeti arasında dostane ve sağlam ilişkilerimiz var. Bildiğiniz gibi bugün de NATO müttefiki olarak birlikte çalışıyoruz.

Eğer bir yerde güven yoksa, orada hoş karşılanmazlarsa o insanlar oraya gitmez. Şunu belirtmek isterim; Türkiye’den gelen insanlar her zaman hoş bir şekilde karşılanıyor ve orada işlerini yapmak istiyoruz.

Yeni projeleri konuştuk. Altyapı, enerji, ulaşım, su ve ormancılık, sağlık, eğitim, kültür alanlarındaki konuları ele aldık. Bizim siyasi diyaloğumuz sadece Cumhurbaşkanlığı düzeyinde değil. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, farklı yerlerde karşılaşıyoruz. Bakanlıklarımız yoğun ilişkilere sahip ve iş insanlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

Serbest Ticaret Anlaşması’nı imzalamıştık. Bugün Karma Ekonomik Toplantı’nın önümüzdeki dönemde tekrar gerçekleşeceğini ve yeni yatırım alanları ele alınacaktır.

“BİZDE GÜVENLİK YOKSA AVRUPA’DA DA GÜVENLİK OLMAYACAK”

Batı Balkan, bildiğiniz gibi, Avrupa’nın bir parçasıdır. Bir güvenlik sorunu yaşıyor. Çünkü biz, eğer gelişip ileri gideceksek güvenli bir ortamda yaşamlıyız. Çünkü bizde güvenlik yoksa Avrupa’da da güvenlik olmayacak.”

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