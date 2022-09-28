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Erdoğan kendisinden talepte bulunan vatandaşa böyle dedi: Onu Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinden talepte bulunan bir vatandaşa, "Onu Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar" dedi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 19:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinden talepte bulunan bir vatandaşa, "Onu Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar" dedi

Erdoğan kendisinden talepte bulunan vatandaşa böyle dedi: Onu Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışmalara konu olan Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yol isteyen vatandaşı susturarak, "Onu Ankara Belediye Başkanı yapar" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA GİDEN GENÇLERİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında yine yurt dışına giden gençleri hedef aldı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Hala başka ülkelerin başka toplumların başka hayat biçimlerin güzellemesini yapanlar birey olarak bize iyilik yapmak değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir. Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek daha iyi yeni telefon alabilmek sırf daha çok konsere gidebilmek için süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin başka toplumların kapısını varanlar acıyarak bakıyoruz. Bugün böyle hevesle çıkanların yarın merhamet ve şefkat ihtiyacı duyacakları sığınacak aile bir devlet mekanizması bulamayacaklarında yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz

“Bir süredir Türkiye bir doktor bir mühendis kaybetti. Falanca ülke kazandı hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Mükemmel hayat standardı olarak gösterdikleri ülkeler karşı karşıya kaldıkları ülkeler bizden yardım istiyorlar. Bu tür 5. kol faaliyeti alet olanların başları sıkıştığında gelecekleri yer Türkiye olacaktır. Gelsinler. Ülkesine ihanet etmemiş teröre bulaşmamış herkese kucağımız açık”

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