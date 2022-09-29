Turhan Çömez'den Erdoğan'a 'Porsche'li yanıt: Asıl süfli olan ülkeyi soyanlardır...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon almak, daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz" dedi.

Eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Youtube hesabından bir video paylaşan Çömez, Porsche marka arabasından inerek, "Bu sözler benim için kabul edilemez" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Londra'da sokaklarda yattığını, tren gişelerinde bilet sattığını söyleyen Çömez, "Yeniden ayağa kalkarak sınavlara girdim ve dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesinde genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Londra'nın ilk Türk hastanesini açtım. Alın teriyle. Asla ve asla ne bir iltimas ne de bir yolsuzluk yapmadan. Bugün bu ülkede istediğim arabayı alabiliyorum, istedeğim telefonu alabiliyorum, istediğim evde yaşayabiliyorum" diye konuştu.

15 yıldır İngiltere'de yaşadığını söyleyen Çömez, 12 yılın ise çok zor geçtiğini söyledi. Çömez, "Eğer bu ülkenin insanları bu ülkeyi terk ediyorlarsa bunun tek sorumlusu AKP iktidarıdır. Asıl kınanması gereken, varlık içerisindeki Türkiye'de insanları yoklukta yaşatmaya mahkum eden yöneticilerdir. Avrupa kapılarında İngiliz tefecilerin önünde para dilenenler utanmalıdır. Merak etmeyin az kaldı. Sandıktan demokrasi çıkacak" dedi.

Çömez, "Asıl süfli olan ülkeyi soyanlardır, iktidardan nemalanıp, yurt dışına kaçıranlardır" ifadesini kullandı.