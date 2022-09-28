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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışmalara konu olan Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol isteyen vatandaşı susturarak, "Onu Ankara Belediye Başkanı yapar" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 22:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışında konuştu.

Konuşmasında Erdoğan’ın “Bu hastane bu noktaya geldi ama şu anda natamam. Peki buranın eksiği ne?” sözlerine, açılış törenini izlemeye gelen bir vatandaş “Yol” cevabını verdi.

Vatandaştan aldığı yol cevabı karşısında Erdoğan, “Bir dur bir dur. Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na söylersiniz o yapar. Merak etme onu da Ulaştırma Bakanı’mız yapacak” diye konuştu.

Bu sözlere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından cevap verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Etlik Şehir Hastanesi'ne yapılan bir yolun görselini paylaşarak  "Günlerdir planlı sürdürdüğümüz çalışma tamamlanınca her zaman olduğu gibi maliyetini de pankartla hemşehrilerimize duyuracağız" ifadelerini kullandı.

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köksal
28.09.2022 23:45
tek adayım mahsur yavaş  
 
Öylesine
28.09.2022 23:34
İyiymiş  
 
Salih YÖRÜK
28.09.2022 23:26
Cumhurbaşkanı adayım Mansur YAVAŞ, başkasına oy vermem...  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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