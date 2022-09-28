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  • Erdoğan: Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakı

Erdoğan: Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz

Erdoğan: Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz
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Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

” Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak yok.

Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız.

Türkiye’nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir.

Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz.

Başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir.

Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.

Böyle hevesle yola çıkanların sığınacakları bir aile, sosyal bünye bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz.”

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Ali Akın
28.09.2022 17:39
Sayın Cumhurbaşkanım, size oy vermiş birisi olarak her konuşmanızla hayal kırıklığım biraz daha artıyor. Maalesef durum sizin gördüğünüz gibi değil. Bizlerden çok uzaklaştınız.  
 
Dişçi
28.09.2022 17:32
Kimse bu söyledikleriniz için vatanını terk etmez, saygısızlık ve seviyesizlik yüzünden gitmiştir ler  
 
vatandaş
28.09.2022 17:30
senin görevin acımak değil o gidenlerin gitme nedenlerini ortadan kaldırmak ülkeyi daha iyi yaşanılır hale getirmektir bağırıpçağırmayı bırak bu ülke sana mahkummuş gibi laflar abes En iyisi git.  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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