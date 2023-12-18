Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Novak ile bir araya geldi

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Novak ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Kahramanlar Meydanı’nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından askeri törenle karşılanmasının ardından Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.

aw101079-07.jpg

GÖRÜŞMEDE İKİLİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşı Katalin Novak ile görüşme gerçekleştirmek için Sandor Sarayı'na geçti. Erdoğan ve Novak, Sandor Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

aw101079-01.jpg

ERDOĞAN, MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN İLE GÖRÜŞECEK

Daha sonra Başbakanlık ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, öğleden sonra Türkiye-Macaristan 6. Dönem Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı’na katılacak. Toplantının ardından Erdoğan’ın MÜPA Budapeşte Bela Bartok Ulusal Konser Salonu’nda Cumhurbaşkanı Novak ve Başbakan Orban’ın katılımıyla Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı’na katılması bekleniyor.

aw101079-03.jpg

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'li mevkidaşı Tatar ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'li mevkidaşı Tatar ile bir araya geldi
Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi. Yerel seçim adayları merak ediliyordu
Erdoğan’dan atama ve görevden alma kararları
Erdoğan’dan atama ve görevden alma kararları
Erdoğan’dan sonra Bakan Koca da depremzedelerden ‘helallik’ istedi: Daha iyisini yapabilirdik
Son Haberler
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu Spor
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu Gündem
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu Spor
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki Video
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı Gündem
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı
Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı Spor
Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı