Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi. Yerel seçim adayları merak ediliyordu

Yerel seçimler yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere belediye başkan adayları merak edilen AKP’de toplantılar devam ediyor.

Hafta sonunu bu kapsamda İstanbul’da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığında kurmaylarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, burada İstanbul’daki temayül yoklaması sonrası gerçekleştirilen toplantıda 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya gelecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ise basına kapalı olacak.