Erdoğan’dan sonra Bakan Koca da depremzedelerden ‘helallik’ istedi: Daha iyisini yapabilirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.

Fahrettin Koca, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından çalışmalarda eksiklikler olduğunu söyleyerek vatandaşlardan helallik istedi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

“ELİMDEN GELEN NE VARSA YAPMAYA ÇALIŞTIM”

"Bu süreçte eksiklerimiz, noksanlarımız olmadı mı, ister istemez oldu. Daha iyisi yapılamaz mıydı, daha iyisini de yapabilirdik. Fakat şu unutulmamalı. Felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır. İmkanlarınız size yetmeyebileceği gibi o şok içinde mevcut imkanları en rasyonel şekilde kullanamayabilirsiniz. Sağlık Bakanı olarak elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim."

Bakan Koca, 50 bini aşkın yaralıyı deprem bölgesinden hava, kara ve deniz yoluyla güvenli alanlardaki hastanelere sevk ettiklerini, bu operasyonun dünyada ikinci örneği olmayan bir acil sağlık müdahalesi operasyonu olduğunu söyledi.

ERDOĞAN DA HELALLİK İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 27 Şubat tarihinde Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı konuşmada vatandaşlardan helallik istemişti.

Erdoğan, “Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.