Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'lerde konuşturuyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de gençlerle iftar programında buluştu ve burada yaptığı konuşmada, damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a yönelik eleştirilere cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'lerde konuşturuyorlar’

Konuşmasında, televizyon programlarına ve konuklarına da göndermede bulunan Erdoğan, "TV'lerde ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa, bunları konuşturuyorlar. Elinize dizinize dursun" ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle, medyada yer alan bazı isimleri hedef almış oldu.

Erdoğan, şunları söyledi;

“Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı yukarı. Ya ne yaptı Selçuk? Neymiş damatmış.

Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Şu anda çocukları aldıkları bu terbiyeyle devam ediyor.

Öyle bir baba ki; devletin tahsis ettiği yerleri bile almıyor.

Ne kadar imansız kitapsız komünist varsa bunları TV’lerde konuşturuyorlar.

İşleri güçleri ‘Erdoğan bunlara bol bol para verdi’ yalanları’. Elinize dizinize dursun.”

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