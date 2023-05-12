Şahan Gökbakar, Erdoğan'ın gençlerle 'soru cevap' buluşmasını tiye aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle 'soru-cevap' yaptığı program dün akşam saat 21.00'de yayınlandı.

Programa katılan gençlerin AKP teşkilatlarından olduğu ve soruların özellikle seçildiği iddiası sosyal medyada gündeme geldi.

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar da önceden hazırlanmış sorular sorulduğu öne sürülen yayını tiye alan bir paylaşım yaptı.

Programla ilgili Gökbakar'ın yorumu şöyle:

“SEÇME GENÇLERE EZBERLETİLMİŞ SORULAR”

"Sayın CB'nına gençlerin soruları bir zamanların "Gerçek Kesit" programını hatırlattı. Seçme gençlere, ezberletilmiş sorular ve tonlamalar aynı oradaki canlandırmalar gibi????. Yanlız "alternatif genç" kostümü tam olmamış.Bu çocuga niye 5 yaş kız çocugu plaj sapkası giydirdiniz?"

Gökbakar bir tweet daha atarak başına marul koyup, “Bir soru da ben sorabilir miyim?” diye yazdı.