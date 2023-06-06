Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan Anıtkabir'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni kabine üyeleri, ilk kabine toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel defteri imzalayan Erdoğan, "Aziz Atatürk, ikinci dönemde yeni kabine üyelerimizle huzurunuzdayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan Anıtkabir'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

"TÜRKİYE YÜZYILI İNŞASI HEDEFİYLE YOLA ÇIKIYORUZ"

Erdoğan ardından, Misak-ı Milli Kulesi'nde özel defteri imzalayarak, şu mesajı okudu:

"Aziz Atatürk, ikinci dönemde yeni kabine üyelerimizle huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye yüzyılının inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz. Emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşadığımız bu seneyi, şahlanış döneminin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbim bizleri milletimize karşı mahçup etmesin, ruhun şad olsun"

İlgili Haberler
İbrahim Kalın ‘Gölge CIA’in kaynağıydı. Barış Pehlivan’ın inanılmaz iddiası yeniden gündeme geldi
Dolar 21.50’ye ulaştı
Öne Çıkanlar
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Son Haberler
İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları. Güncel liste Teknoloji - Otomotiv
İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları. Güncel liste
Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü Güncel
Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü
Karagümrük'te rota Nistelrooy Spor
Karagümrük'te rota Nistelrooy
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında Güncel
Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi tedavi altında
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı Dünya
HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın Sağlık
Uzmanı açıkladı. Besinle ilgili iki kavramı karıştırmayın
Lokman Hekim'in mucizevi besini Şifalı Bitkiler
Lokman Hekim'in mucizevi besini