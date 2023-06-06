Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan Anıtkabir'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

"TÜRKİYE YÜZYILI İNŞASI HEDEFİYLE YOLA ÇIKIYORUZ"

Erdoğan ardından, Misak-ı Milli Kulesi'nde özel defteri imzalayarak, şu mesajı okudu:

"Aziz Atatürk, ikinci dönemde yeni kabine üyelerimizle huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye yüzyılının inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz. Emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşadığımız bu seneyi, şahlanış döneminin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbim bizleri milletimize karşı mahçup etmesin, ruhun şad olsun"