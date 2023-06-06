Dolar 21.50’ye ulaştı

Seçim sonrasında döviz kurlarındaki rekorlar yaşanmaya devam ediyor. Dolar şu anda 21,50’yi gördü.

Dolar 21.50’ye ulaştı

Editör: Erhan SONGÜR

Dolar/TL dikey seyrini tam gaz sürdürüyor.

Seçimlerin sonrasında TL dolar karşısında günlük yüzde 1 ya da üzerinde değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından dolar/TL ilk iş gününe 21 seviyesinin üstünde başlamıştı.

Bugün dolar/TL’de gece saatlerinde 21,67 seviyesi görüldü. Kur, şu anda ise 21,50 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise bugün 23 TL sınırı aştı.

Yeni kabinenin göreve başlamasının ardından piyasalarda verilen mesajlar takip ediliyor.

YENİ ATAMALAR YAPILACAK

Piyasalar, Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere bankacılık ve sermaye piyasaları düzenleme kurumları, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerindeki değişiklikleri beklemeye başladı.

Erdoğan’ın TCMB başkanlığına ataması beklenen Gaye Erkan, Mehmet Şimşek ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Piyasaların atamalardan sonra hangi yolları izleyecek sorusu merak konusu oldu. Bu anlamda Şimşek’in çalışmaya başladıklarını söylediği orta vadeli programı öne çıkması beklenen metinler arasında yer alıyor.

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