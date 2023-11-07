Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gidecek. Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Özbekistan'a gidiyor

TRT Haber'de yer alan habere göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda yarın Taşkent'e gidecek.

2 gün sürecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ADIMLARI ATILACAK

Zirvede; üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.

Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.

Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu’nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.

FİLİSTİN'E İNSANİ YARDIMLARIN AKTARILMASI GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin’e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.

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