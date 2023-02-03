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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini söküp dereye attılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazar günü Aydın'da mitingi yapacağı miting ile ilgili yol kenarına asılan afişler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülüp, dereye atıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 21:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişleri dereye atıldı. Jandarma soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini söküp dereye attılar
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DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Aydın'da yapacağı miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı.

Afişlerin derede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na iletti. Konunun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Celbek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a gelişi ile asılan afişler kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğramıştır. AK Parti İncirliova teşkilatı olarak afişlerimize yapılan çirkin saldırıyı ilk etapta şiddetle kınadığımızı duyurmak isteriz. Aslında daha önceden de görmeye alışık olduğumuz, muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verici bu siyaset üslubu, neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız tablodur. Bu bizleri pek şaşırtmadı. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun tepkinizi bu şekilde saldırarak göstermeniz sizlerin siyasi seviyenizi ortaya koymaktadır. Demokraside tepkileri göstereceğimiz tek yer sandıktır. Fakat bunu hazmedemeyenler tepkilerini afislere zarar vererek göstermektedir. Yasal işlemleri başlattık ve konunun bizzat takipçisi olacağız" dedi.

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Mali
3.02.2023 21:57
Onları bulurlar. Sinan ateşin katillerinden ses yok.  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
3.02.2023 21:56
Ciddiye alınacak bir mevzu değil yani.Zaten seçimi kaybedince diploman sahte imiş denilip tüm cumhurbaşkanlığı menfaatleri son buldurulacak.Bu eylem de otomatik olarak suç olmaktan çıkacak.  
 
Aeg49
3.02.2023 21:54
Evet sonu gelmiştir,korkular yerini umuda bırakmıştır.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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