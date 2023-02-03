Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir

Vatandaş ekonomik krizden şikayet ederken, sosyal medyada paylaşılan bir röportaj izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.

Sokak röportajında bir adam çöpten topladığı ıspanakları göstererek Erdoğan'ı savundu.

Çöpten ıspanak toplayan adam "Bak bunları çöpten topladım. Nasibim buymuş. Ben halimden memnunum. Erdoğan ne yapıyorsa bizim içindir." diyerek kendini savundu.

Röportaj sırasında çevredeki vatandaşlar ise adamın söylediklerine isyan etti.

Bir vatandaş, "O sarayda günlük 10 milyon TL para harcarken senin çöpten bunu çıkarman benim zoruma gidiyor." dedi.

Bunun üzerine çöpten ıspanak toplayan adam "Gitmesin ya. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir. Yani Tayyip'i savunmak için değil. Ben de Ak Particiyim ama her şey 2023'ten sonra belki daha değişik şeyler olabilir." diye konuştu.

Çöpten ıspanak toplayan adam "Allah bana bunu nasip etti, 2023'ten sonra daha değişik şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

Çöpten ıspanak toplayan adam "41 yaşındayım çöpten ıspanak alıyorum." dedi.