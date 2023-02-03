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Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir

Çöpten ıspanak toplayan bir adamın sokak röportajında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Röportajda çöpten topladığı ıspanakları göstererek "Allah bana bunu nasip etti." dedi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:15
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Çöpten ıspanak topladı yine Erdoğan'ı savundu

Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
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Vatandaş ekonomik krizden şikayet ederken, sosyal medyada paylaşılan bir röportaj izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. 

Sokak röportajında bir adam çöpten topladığı ıspanakları göstererek Erdoğan'ı savundu. 

Çöpten ıspanak toplayan adam "Bak bunları çöpten topladım. Nasibim buymuş. Ben halimden memnunum. Erdoğan ne yapıyorsa bizim içindir." diyerek kendini savundu.

Röportaj sırasında çevredeki vatandaşlar ise adamın söylediklerine isyan etti. 

Bir vatandaş, "O sarayda günlük 10 milyon TL para harcarken senin çöpten bunu çıkarman benim zoruma gidiyor." dedi.

Bunun üzerine çöpten ıspanak toplayan adam "Gitmesin ya. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir. Yani Tayyip'i savunmak için değil. Ben de Ak Particiyim ama her şey 2023'ten sonra belki daha değişik şeyler olabilir." diye konuştu.

Çöpten ıspanak toplayan adam "Allah bana bunu nasip etti, 2023'ten sonra daha değişik şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

Çöpten ıspanak toplayan adam "41 yaşındayım çöpten ıspanak alıyorum." dedi.

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TC Bursa
3.02.2023 17:22
Cenabı hak insana akıl bahsetmiş, rehber göndermiş,oku demiş, işi ehline verin demiş. Kul okumazsa,işi ehline vermezse, çöpten toplamayı kader zannetmesi gayet normal  
 
asena
3.02.2023 17:18
Müşrik  
 
Osman
3.02.2023 17:08
Aldığı yardimları arastirin,numara yapıyor olmalı  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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