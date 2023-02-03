Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi

Akit TV Ankara eski temsilcisi Mehmet Özmen işten çıkarıldıktan sonra haklarının verilmediği gerekçesiyle sosyal medya hesabından Akit’le ilgili yaptığı ifşalara devam ediyor. Akit için “En az FETÖ gibi zararlı” ve “Para için her şeyi yaparlar” ifadelerini kullanan Özmen paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da etiketledi.

İşte Özmen’in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar:

1- AKİT MEDYA GRUBU’NA DERHAL KAYYUM ATANMALI, KUMPASÇI ALÇAKLAR HESAP VERMELİ

“Bunlar Müslüman, Müslüman Müslümanla kavga etmez” diyerek FETÖ diye hain bir örgüt büyütüldü!

2-Bugün ise Akit adıyla güya yayıncılık yapan, kriminal suç merkezi olarak faaliyetlerde bulunan bir yapıya karşı sesimi yükselttiğim için kimileri durumu farklı yorumluyor.

3-Bakın baylar ve bayanlar….Akit, enaz FETÖ gibi zararlı bir yapıdır! Yıllardır İslam’a, Müslümanlara o kadar çok zarar vermiştir ki….

4- Akit, FETÖ’den daha akıllı hareket ederek HUKUK CAMBAZLIKLARIYLA bugüne kadar ayakta kalmıştır.

5- AKİT MEDYA GRUBU’NA REKLAM VEREREK FİNANSÖRLÜK YAPAN, BU İHANET MERKEZİNE NE ŞEKİLDE DESTEK VEREN OLURSA OLSUN MUTLAKA YARGIYA HESAP VERMELİ. HATTA BU SUÇ MERKEZİNE YÖNELİK İVEDİLİKLE KAYYUM ATANMALI!

6- BAKIN ABARTMIYORUM….. BİRGÜN BENİM BU DEDİKLERİMİ ÇOK İYİ ANLAYACAKSINIZ FAKAT BÜYÜK İHTİMALLE İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK!

7- Mezarda yatan ölülerin isimlerini dahi kendi alçak emelleri doğrultusunda kullanan bu alçakların dini PARA, imanı da PARADIR!Para için herşeyi yaparlar!