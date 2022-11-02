CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan'a sert yanıt: Türkiye neden gri listede Erdoğan

Altay; Zindaşti, Sezgin Baran Korkmaz ve Türkiye'de öldürülen uyuşturucu baronları üzerinden Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"FAFT TÜRKİYE'Yİ GRİ LİSTYE ALDI"

Altaylı, "Bay Kemal neye üzülüyor biliyor musun Sayın Erdoğan, çocukları uyuşturucu batağında can çekişen annelerin feryadına üzülüyor. O annelerin gözyaşına üzülüyor. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) Türkiye’yi gri listeye aldı. Niye gri listeye aldı Erdoğan" diye sordu.

CHP'li Altay TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi şöyle değerlendirdi:

"KARA PARA VE UYUŞTURUCU LİGİNDE TÜRKİYE DÜNYANIN MERKEZİ OLMA YOLUNDA..."

"Türkiye demokrasi ve hukuk liginde düşerken bir ligde yükseliyor. Bir ligde dünyanın merkezi oluyor. Üzülerek bunu söylüyorum, kara para ve uyuşturucu liginde Türkiye dünyanın merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Bugün demiş ki (Erdoğan) ‘PKK’nin uyuşturucusunu yakaladık Bay Kemal bundan rahatsız.’ Her zaman söyledim Cumhur İttifakı’nın iki hamaseti var birisi vatan bayrak hamaseti diğeri din iman hamaseti.

Bay Kemal neye üzülüyor biliyor musun Sayın Erdoğan, çocukları uyuşturucu batağında can çekişen annelerin feryadına üzülüyor. O annelerin gözyaşına üzülüyor. Uluslararası Mali Polis Gücü Türkiye’yi gri listeye aldı. Niye gri listeye aldı Erdoğan?

Sayın Kılıçdaroğlu bir video yayımladı, hop oturup hop kalkıyorlar. Niye hop oturup hop kalkıyorsunuz. Bay Kemal’in videosunda yanlış olan ne? Kahraman polisimizi ve jandarmamızı kendinize kalkan yaparak kurtulamazsınız. Bay Kemal polis ya da jandarma demedi, ‘Fotoroman Süleyman’ dedi.

“SBK’NİN UÇAĞINA BİNERSEN..."

AKP üst yönetimiyle, içişleri ile ilişkisi olanlar koruyup kollanıyor. Bakan kendisi demedi mi ‘Sezgin Baran Korkmaz’ı bir devlet operasyonuyla kaçırdık ABD’yi boşa düşürdük’ diye. Ne oldu; SBK’nin malvarlığına tedbir kararı konmuştu kaldırttın, yurtdışına çıkış yasağı vardı kaldırttın biz sorunca bu bir devlet operasyonu, ABD’yi boşa düşürdük’ dedin şimdi SBK ABD’de. Niye yaptın? Sen SBK’nin uçağına binersen ona yaptırım uygulayamazsın Soylu."

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" notuyla paylaştığı videoda; uyuşturucu baronlarından, yoksul mahallelerde uyuşturucunun yaygınlığından bahsetti.