Her şeyi satan AKP bakkal açıyor! Erdoğan 12 yıl önce ''Bakkal olayı bitmiştir'' demişti

AKP iktidarının ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan satış sürecini “Satacağız satacağız. Her şeyi satacağız. Kâr edeni de satacağız, zarar edeni de satacağız. Devleti ekonomik faaliyetlerden kurtarıncaya kadar satacağız. Pamuk eller cebe. Yerli yabancı herkes gelsin” cümleleriyle başlatmıştı.



AKP iktidarı dediğini yaptı ve Türkiye’nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, otellerini, limanlarını, enerji üretim tesislerini, elektrik ile doğalgaz dağıtım şebekelerini ve arazilerini yerli ve yabancı özel şirketlere verdi.



İşte AKP iktidarında blok olarak veya hisse satışıyla pay devri yapılan varlıklar ve şirketler….

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.

ADÜAŞ – Ataköy Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Beyköy Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Çıldır Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Denizli Jeotermal Santrali

ADÜAŞ – Engil Gaz Türbinleri Santrali

ADÜAŞ – İkizdere Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Kuzgun Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Mercan Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Tercan Hidroelektrik Santrali

Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.

Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Arçelik A.Ş.

ASBAŞ Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.

ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.

Ataköy Otelcilik A.Ş.

Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.

Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

Başak Emeklilik A.Ş.

Başak Sigorta A.Ş.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.

Batı Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.

Bayındırlık Bakanlığı – Erciyes Sosyal Tesisleri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.

Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BUMAS Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BURSAGAZ Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Taahhüt A.Ş.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (ÇBİ)

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DİVHAN)

DSİ – Erciyes Sosyal Tesisleri

EBK – Manisa Kombinası

Emekli Sandığı – Büyük Ankara Oteli

Emekli Sandığı – Büyük Efes Oteli

Emekli Sandığı – Büyük Tarabya Oteli

Emekli Sandığı – Çelik Palas Oteli

Emekli Sandığı – İstanbul Hilton Oteli

Emekli Sandığı – Kuşadası Tatil Köyü

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)

ERYAĞ Erciyes Yağ Sanayii A.Ş.

ESGAZ Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Taahüt A.Ş.

Eti Alüminyum A.Ş.

Eti Bakır A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Eti Gümüş A.Ş.

Eti Krom A.Ş.

EÜAŞ – Adıgüzel HES

EÜAŞ – Adilcevaz HES

EÜAŞ – Ahiköy 1 HES

EÜAŞ – Ahiköy 2 HES

EÜAŞ – Ahlat HES

EÜAŞ – Almus HES

EÜAŞ – Anamur HES

EÜAŞ – Arpaçay-Telek HES

EÜAŞ – Bayburt HES

EÜAŞ – Berdan HES

EÜAŞ – Besni HES

EÜAŞ – Bozkır HES

EÜAŞ – Bozüyük HES

EÜAŞ – Bozyazı HES

EÜAŞ – Bursa Linyitleri İşletmesi

EÜAŞ – Bünyan HES

EÜAŞ – Çağ Çağ HES

EÜAŞ – Çal HES

EÜAŞ – Çamardı HES

EÜAŞ – Çamlıca 1 HES

EÜAŞ – Çatalağzı Termik Santrali

EÜAŞ – Çemişgezek HES

EÜAŞ – Çine HES

EÜAŞ – Değirmendere HES

EÜAŞ – Değirmendere HES

EÜAŞ – Dere HES

EÜAŞ – Derme HES

EÜAŞ – Dinar 2 HES

EÜAŞ – Doğankent HES

EÜAŞ – Durucasu HES

EÜAŞ – Engil HES

EÜAŞ – Erciş HES

EÜAŞ – Erkenek HES

EÜAŞ – Ermenek HES

EÜAŞ – Esendal HES

EÜAŞ – Fethiye HES

EÜAŞ – Gebze-Dilovası Doğal Gaz Kom. Çev. Sant.

EÜAŞ – Girlevik HES

EÜAŞ – Girlevik II-Mercan HES

EÜAŞ – Göksu HES

EÜAŞ – Gönen HES

EÜAŞ – Güney Ege Linyitleri İşletmesi

EÜAŞ – Haraklı-Hendek HES

EÜAŞ – Hasanlar HES

EÜAŞ – Hoşap HES

EÜAŞ – Işıklar (Visera) HES

EÜAŞ – İnegöl-Cerrah HES

EÜAŞ – İvriz HES

EÜAŞ – İznik-Dereköy HES

EÜAŞ – Kadıncık 1 HES

EÜAŞ – Kadıncık 2 HES

EÜAŞ – Kangal Termik Santrali

EÜAŞ – Karacaören 1 HES

EÜAŞ – Karacaören 2 HES

EÜAŞ – Karaçay HES

EÜAŞ – Karaçay HES

EÜAŞ – Kayadibi HES

EÜAŞ – Kayaköy HES

EÜAŞ – Kemer HES

EÜAŞ – Kemerköy Termik Santrali

EÜAŞ – Kernek HES

EÜAŞ – Kılavuzlu HES

EÜAŞ – Kısık HES

EÜAŞ – Kiti HES

EÜAŞ – Koçköprü HES

EÜAŞ – Kovada I HES

EÜAŞ – Kovada II HES

EÜAŞ – Köklüce HES

EÜAŞ – Kuzuculu HES

EÜAŞ – Kürtün HES

EÜAŞ – Ladik-Büyükkızoğlu HES

EÜAŞ – M. Kemal Paşa-Suuçtu HES

EÜAŞ – Malazgirt HES

EÜAŞ – Manavgat HES

EÜAŞ – Manyas HES

EÜAŞ – Menzelet HES

EÜAŞ – Mut-Derinçay HES

EÜAŞ – Orhaneli Termik Santrali

EÜAŞ – Otluca HES

EÜAŞ – Pazarköy-Akyazı HES

EÜAŞ – Pınarbaşı HES

EÜAŞ – Seyitömer Linyitleri İşletmesi

EÜAŞ – Seyitömer Termik Santrali

EÜAŞ – Sızır HES

EÜAŞ – Silifke HES

EÜAŞ – Soma B Termik Santrali

EÜAŞ – Suçatı HES

EÜAŞ – Sütçüler HES

EÜAŞ – Şanlıurfa HES

EÜAŞ – Tohma HES

EÜAŞ – Topçam HES

EÜAŞ – Tortum HES

EÜAŞ – Torul HES

EÜAŞ – Tunçbilek Termik Santrali

EÜAŞ – Turunçova-Finike HES

EÜAŞ – Uludere HES

EÜAŞ – Varto-Sönmez HES

EÜAŞ – Yatağan Termik Santrali

EÜAŞ – Yenice HES

EÜAŞ – Yeniköy Linyitleri İşletmesi

EÜAŞ – Yeniköy Termik Santrali

EÜAŞ – Zeyne HES

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.

GERKONSAN Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teç. Fab. A.Ş.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GÜBRETAŞ)

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hektaş Ticaret A.Ş.

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.

İstanbul İmar Ltd. Şti.

Karayolları – Erciyes Sosyal Tesisleri

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.

KBİ – Murgul Hidroelektrik Santrali

KBİ – Murgul İşletmesi

KBİ – Samsun İşletmesi

Kıbrıs Türk Hava Yolları Ltd. Şti. (KTHY)

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kütahya Gübre A.Ş. – Kütahya Gübre Üretim Tesisleri

Maliye Hazinesi – Antalya-Muratpaşa Sosyal Tesisi

Maliye Hazinesi – Foça Tatil Köyü

Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

MEYBUZ Meyve ve Buzlu Muhafaza Enternasyonal Nak. A.Ş.

MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş.

NİTROMAK Makina Kimya-Nitro Nobel Kimya Sanayii A.Ş.

Ortadoğu Teknopark Geliştirme Müh., İnş., Taah. ve Tic. A.Ş.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

OYAK İnşaat A.Ş.

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

Ray Sigorta A.Ş.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Samsun Gübre Sanayii A.Ş.

SEKA – Afyon İşletmesi

SEKA – Akkuş İşletmesi

SEKA – Aksu İşletmesi

SEKA – Balıkesir İşletmesi

SEKA – Çaycuma İşletmesi

SEKA – Karacasu İşletmesi

SEKA – Kastamonu İşletmesi

Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş.

SÜMER Holding – Adıyaman İşletmesi

SÜMER Holding – Bakırköy Konfeksiyon San. İşl.

SÜMER Holding – Beykoz Deri ve Kundura İşletmesi

SÜMER Holding – Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi

SÜMER Holding – Diyarbakır İşletmesi

SÜMER Holding – Malatya İşletmesi

SÜMER Holding – Mazıdağı Fosfat Tesisleri

SÜMER Holding – Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi

SÜMER Holding – TÜMOSAN İşletmesi

SÜTAŞ Bursa ve Havalisi Pastörize Süt ve Mam.Gıda San. A.Ş.

T. Şeker Fabrikaları – Afyon Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Alpullu Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Bor Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Çorum Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Elbistan Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Erzincan Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Erzurum Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Kırşehir Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Muş Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Turhal Şeker Fabrikası

TAKSAN Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.

TCDD – Bandırma Limanı

TCDD – Derince Limanı

TCDD – İskenderun Limanı

TCDD – Mersin Limanı

TCDD – Samsun Limanı

TDİ – Çeşme Limanı

TDİ – Dikili Limanı

TDİ – Kuşadası Limanı

TDİ – Salıpazarı Limanı (Galataport)

TDİ – Taşucu Limanı

TDİ – Tekirdağ Limanı

TDİ – Trabzon Limanı

TEKA Puro Üretim ve Ticareti A.Ş.

TEKEL – Adana Sigara Fabrikası

TEKEL – Ayvalık Tuzlası

TEKEL – Ballıca Sigara Fabrikası

TEKEL – Bitlis Sigara Fabrikası

TEKEL – Bodrum Sosyal Tesisi

TEKEL – Çamaltı Tuzlası

TEKEL – Çankırı Kaya Tuzlası

TEKEL – İstanbul Sigara Fabrikası

TEKEL – Kağızman Tuzlası

TEKEL – Kaldırım Tuzlası

TEKEL – Kayacık Tuzlası

TEKEL – Malatya Sigara Fabrikası

TEKEL – Sekili Tuzlası

TEKEL – Tokat Sigara Fabrikası

TEKEL – Tuzluca Tuzlası

TEKEL – Yavşan Tuzlası

TEKEL GmbH

TGT Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.

TP Petrol Dağıtım A.Ş.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. Şti. (TAŞEL)

Türk Hava Yolları A.O.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Türk-Arap Gübre A.Ş. (TAGAŞ)

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

TZD – Sakarya Traktör Sanayi İşletmesi

Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

USAŞ Yatırım Holding A.Ş.

Ünye Çimento Sanayii T.A.Ş.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.

YİBİTAŞ Kraft Torba Sanayi A.Ş.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Hem ekonomiyi hem de siyaset kurumunu sarsan 2001 krizinin ardından tek başına iktidara gelen AKP iktidarında 2002'den günümüze bir dizi başlıkta ekonomide yaşanan değişim şöyle:

MİLLİ GELİR...

AKP iktidara geldiğinde 2002 yılı sonunda Türkiye’nin milli geliri 240 milyar dolardı. Bu rakam, 2013’te TL’nin aşırı değerli olmasının da etkisiyle 957 milyar dolara kadar yükseldi. Ancak sonraki yıllarda hem ekonomideki yavaşlama ve krizler hem de TL’nin dolar karşısındaki büyük değer kaybıyla 807 milyar dolara geriledi.

İLK 20'DEN ÇIKTIK

AKP iktidarının en büyük iddialarından biri Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023 yılında Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasında yer almasını sağlamaktı. Ancak 2015'te dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi olan Türkiye, IMF’nin raporuna göre, geçen yıl 806,8 milyar dolarlık GSYH ile en büyük ilk 20 ekonomi içerisinden çıkarak 21. sıraya geriledi.

YEDİ YILDIR ÜST ÜSTE DÜŞÜYOR

2002 yılı sonunda Türkiye’nin kişi başı milli geliri 3 bin 620 dolardı. 2013’te 12 bin 490 dolara kadar yükselen bu rakam, 2022’da 9 bin 592 dolara indi. 2002 yılında dolar cinsinden kişi başı milli gelirde Türkiye 73. sıradaydı, 2021 yılı sonu itibariyle 78'inci sıraya geriledi. Türkiye’de kişi başına milli gelir dolar bazında 2014’ten bu yana düşme eğiliminde. Resmi verilere göre kişi başına milli gelir 2021 yılı sonu itibariyle Cumhuriyet tarihinde ilk kez 7 yıl üst üste düşüş gösterdi.

TL TARİHİN EN DEĞERSİZ PARA BİRİMİ OLDU

Son yıllara TL’deki değer kaybı damga vurdu. Öyle ki, son bir yılda dolar karşısında dünyada en fazla değer kaybı yaşayan para birimi TL oldu. 4 Kasım 2002’de 1,67 olan dolar/TL kuru, bugün 18.60 seviyelerinde.

ÇALIŞMAK İSTEYEN KİŞİ SAYISI AZALMADI, AKSİNE...

2001 krizi öncesinde 2000 yılında Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 6 idi. 2002’de bu oran yüzde 9,8’e fırladı. AKP döneminde işsizlikte en düşük nokta 2012 yılında yüzde 8,4 oldu. Son TÜİK verisine göre 2022’de ise dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,6 oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22.5 seviyesinde.

YÜKSEK ENFLASYON SORUNU HALA VAR

90’lı yıllar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enflasyonun (yıl sonu tüketici enflasyonu) yüksek olduğu yıllardı. 2000’lerden sonra tüm dünya ile birlikte Türkiye’de enflasyon önemli oranda geriledi ancak Türkiye dünya ortalamasının çok üzerinde kaldı. 2002 yılında yıllık enflasyon dünyada ortalama yüzde 4,1, gelişen ülkelerde yüzde 6,7 iken Türkiye’de yüzde 29,7 idi. 2019’da Türkiye’de enflasyon yüzde 11,8 olurken, dünyada ortalama yüzde 3,9, gelişen ülkelerde yüzde 5,7 oldu. Bugün ise Türkiye’de enflasyon yüzde 80 seviyesini aşmış durumda.

YÜKSEK CARİ AÇIKLAR...

AKP’li yıllarda Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından biri, yüksek dış ticaret açıklarından yani ithalata bağımlılıktan kaynaklı olarak verilen yüksek cari açıklardı. Türkiye’de milli gelire oranla cari açık 2002’de yüzde 0,3 iken, bugün yüzde 5,1 seviyesinde.

Ağustos sonu itibariyle cari açık 40.9 milyar dolara çıkmış durumda. Bu açığın bir bölümü kaynağı belirsiz rekor para girişi ile kapatılmaya çalışılıyor.

BRÜT DIŞ BORÇ STOĞU ARTTI

Yüksek cari açık ve ithalata bağımlılık nedeniyle Türkiye’nin dış borç stoku AKP döneminde ciddi şekilde arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2002’de 129,6 milyar olan Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2022 ağustos sonu itibariyle 444 milyar dolar oldu.

CUMHURİYET YAPTI, AKP SATTI

AKP iktidarı boyunca, Türkiye'nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, otellerini, limanlarını, enerji üretim tesislerini, elektrik ile doğalgaz dağıtım şebekelerini ve arazilerini yerli ve yabancı özel şirketlere sattı.

AKP iktidarının ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan satış sürecini “Satacağız satacağız. Her şeyi satacağız. Kâr edeni de satacağız, zarar edeni de satacağız. Devleti ekonomik faaliyetlerden kurtarıncaya kadar satacağız. Pamuk eller cebe. Yerli yabancı herkes gelsin” cümleleriyle başlatmıştı.

Ekonomide kamunun ağırlığı azaltılırken, 2002 – 2022 tarihleri arasında özelleştirmeden elde edilen 71 milyar doların çok büyük bir bölümü kamunun borç ödemelerine, geri kalan ise satılan şirketlerin borçlarına ve personel ödemelerine gitti.

2002 yılından bu yana 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış-devir işlemleri yapıldı. Bu kuruluşlardan 268'inde kamu payı kalmadı. 2002 yılından bu yana 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış-devir işlemleri yapıldı. Bu kuruluşlardan 268'inde kamu payı kalmadı.

FABRİKA KURAN FABRİKALAR ELDEN ÇIKARILDI

AKP, iktidara gelir gelmez ilk önce Gerkonsan ve Taksan gibi ‘fabrika kuran fabrikaları’ elden çıkardı. Ardından dev sanayi şirketleri elden çıktı: Tekel, Eti Bakır, Eti Krom, Eti Gümüş, Eti Elektrometalurji, Çayeli Bakır İşletmeleri, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İşletmesi, BET Kütahya Şeker Fabrikası, Amasya Şeker Fabrikası. Doğalgaz dağıtım şirketleri ESGAZ, Bursagaz, TÜMOSAN ile THY'nin yüzde 20'si gitti. 2005 yılında adeta özelleştirmenin altın yılı oldu. Türk Telekom'un yüzde 55'i, Eti Alüminyum, Kıbrıs Türk Hava Yolları, Adapazarı Şeker Fabrikasının yanı sıra Tüpraş'ın yüzde 14.76'sı ve Petkim'in yüzde 35'i borsada satıldı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ŞİRKETLERİ BİR BİR ELDEN ÇIKARILDI

Erdemir, Başak Sigorta ve Başak Emeklilik blok olarak elden çıkartılırken ile THY'nin yüzde 25'i borsada halka arz yoluyla 2006 yılında özelleştirilirken, 2007'de araç muayene istasyonları, Mersin Limanı Halkbank'ın yüzde 25'i verildi.

2008'de Petkim, ADÜAŞ'ın sahip olduğu 9 elektrik üretim santrali satılırken, 2009'de Başkent Elektrik, Sakarya Elektrik ve Meram Elektrik gitti. 2010 yılında ise çok sayıda elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketi birer birer elden çıkartıldı. Son yıllarda ise HES'ler, termik santraller ve şeker fabrikaları bir bir özelleştirildi.

SATTILAR DA SATTILAR...

AKP iktidarında yaklaşık 5 bin kamu arazisi satıldı. Özelleştirme İdaresi bugüne kadar, otel, tatil köyü ve sosyal tesis vasıflı gayrimenkulleri de elden çıkardı. İstanbul Hilton Oteli ve Büyük Tarabya Oteli, Büyük Ankara Oteli ve Büyük Efes Oteli ile Bursa’da Çelik Palas olmak üzeri toplam 18 tesisin satışı bedeli 673 milyon dolar oldu.

HALK İÇİN YAPTILAR AMA GARANTİ VERDİLER

Blok olarak satış yapacak kamu şirketi sayısı azalınca, ilerleyen yıllarda tesis ve varlık satışına ağırlık veren AKP hükümeti, kamu arazilerini, fabrikaları, enerji üretim santralleri ile dağıtım şebekelerini elden çıkardı. Devletin yapacağı yatırımları ise özel sektöre ihale eden AKP, seçtiği işbirliği yöntemiyle de ülkenin geleceğini sayıları iki elin parmaklarını geçmeyecek şirkete adeta ipotek ettirdi. Üçüncü Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve şehir hastaneleri başta olmak üzere yap-işlet-devret modelli projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere yolcu, araç ve hasta sayısı garantisi verildi.

VE BAKKAL AÇIYORLAR

İktidarında döneminde kamuya ait fabrikaları işletmeleri özelleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010'da başbakanken, “Artık sokak aralarındaki bakkal devri kapandı. Bakkal olayı bitmiştir” demişti… O sözlerin üzerinden 12 yıl geçti, artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı Erdoğan'ın bakışını değiştirdi. Dün partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, “6 şehrimizde, 250 noktada KoopBakkal projesi uygulayacağız. Vatandaşa temel tüketim maddelerini bakkal formatında ulaştıracağız” dedi. Erdoğan KoopBakkalların, 75 ila 150 metrekare büyüklüğünde olacağını söyledi. Sayılarının da kısa sürede 1000'e çıkarılacağını açıkladı. İşletmeyi vatandaş yapacak…