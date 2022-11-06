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  • Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı

Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yılbaşında emekliye ayrılmak üzere iki aylık izne çıkan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Bakanlıklara yine akrabaların atandığı dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 10:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder emekliliğine iki ay kala görevden alındı

Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bürokraside yine birçok isim görevden alındı ve yeni atamalar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki görevden alma ise kulislerde çok konuşuldu.

emekliye ayrılmak üzere iki aylık izne çıkan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla görevden alındı. Önder uzun yıllar boyunca bu görevde bulunmuş, birçok bakanla çalışmıştı. Kulislerde çok konuşulan bu konu hakkında sayısız yorum yapıldı. Önder’in yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl atandı.

BAKANLIKLARDA YİNE AKRABALAR VAR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı’na, eski AKP milletvekili Murat Yılmazer’in oğlu Mustafa Yılmazer atandı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı’na, AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın kardeşi Abdulkerim Taşar getirildi. Öğretmen olan Taşar’ın önce Milli Eğitim Bakanlığı sonrasında da Devlet Malzeme Ofisi’ne geçişi sürecindeki hızlı yükselişi daha önce basında da haber olmuştu.

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