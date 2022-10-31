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  • AKP’li Mücahit Birinci ekranlardan alındığı ileri sürülen TRT Spikeri Deniz Demir için çok sevindi. Gereği yapıldı dedi

AKP’li Mücahit Birinci ekranlardan alındığı ileri sürülen TRT Spikeri Deniz Demir için çok sevindi. Gereği yapıldı dedi

TRT Spikeri Deniz Demir‘in Cumhuriyet Bayramı’ndaki sözleri nedeniyle görevden alındığını iddia eden AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Gereği yapıldı” dedi. Ancak Deniz Demir iddiaları yalanladı...

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 17:15
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TRT Spikeri Deniz Demir‘in ekranlardan alındığı ileri sürülmüştü. AKP’li Mücahit Birinci TRT Spikeri için çok sevindi. Gereği yapıldı

AKP’li Mücahit Birinci ekranlardan alındığı ileri sürülen TRT Spikeri Deniz Demir için çok sevindi. Gereği yapıldı dedi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları canlı yayınında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için, “Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden” ifadelerini kullanan TRT Spikeri Deniz Demir gündem olmuştu.

DENİZ DEMİR GÖREVDEN ALINDI MI

Sosyal medyada adına açılan bir hesaptan görevden alındığına dair paylaşım yapıldı ancak Deniz Demir resmi İnstagram hesabından bu iddiayı yalanladı. Söz konusu hesap hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’de söz konusu hesabın sahte olduğunu belirtti.

AKP’Lİ MÜCAHİT BİRİNCİ HEDEF GÖSTERDİ

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise Demir’in görevden alındığını iddia ederek “Gereği yapıldı” dedi...

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımlara yapılan bir yoruma yanıt veren Mücahit Birinci, “Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı” yanıtını verdi.

“PLANLANMIŞ BİR HAREKET”

Birinci, Deniz Demir’in sözlerini “planlanmış bir hareket” olarak niteledi.

Birinci’nin paylaşımı şöyle:

“Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT’deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz.”

“NE KADAR VATAN DÜŞMANI VARSA TRT’NİN KAYMAĞINI YİYOR”

AKP’li Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu ise Mücahit Birinci’nin paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi ve Deniz Demir’i “vatan düşmanı” ifadeleriyle hedef aldı.

Yusuf Ziya Çelikoğlu, “Yalnız bu TRT’de ilk olmuyor. Ne kadar vatanına düşman, bayrak düşmanı varsa TRT’nin kaymağını yiyor” şekilde paylaşım yaptı.

“GEREĞİ YAPILDI”

Birinci, Çelikoğlu’nun yorumuna ise “Gereği yapıldı” şeklinde yanıt verdi.

Birinci, yanıtında şu yanıtı verdi:

“Canlı yayınlar kurum açısından çok risklidir. O veya bu sebeple, bu tür ‘kamikaze’ dalışları olabiliyor. Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı… Efendimizin ümmeti ile ilgili ahkam kesmek bunun haddi değildir. Planlı harekettir.”

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