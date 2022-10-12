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  • AKP'li belediye 87,5 milyon TL'ye araç kiralamış! Erdoğan’ın tasarruf genelgesi kağıt üstünde kaldı

AKP'li belediye 87,5 milyon TL'ye araç kiralamış! Erdoğan’ın tasarruf genelgesi kağıt üstünde kaldı

Seyahat acentelerine taş çıkartan yurtdışı gezi programları ve 1 milyar TL’nin üzerindeki borcu ile gündeme gelen AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin araç kiralama hizmeti için 87,5 milyon TL ödediği açığa çıktı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tasarruf Genelgesi kağıt üstünde. 1 milyar TL borcuyla gündemde gelen AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 87,5 milyon TL'ye araç kiralamış

AKP'li belediye 87,5 milyon TL'ye araç kiralamış! Erdoğan’ın tasarruf genelgesi kağıt üstünde kaldı
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Haziran 2021 tarihinde, ‘kamuda tasarruf tedbirleri’ kapsamında yayımladığı genelge ile kamunun araç kiralama ve alımlarında kısıtlamaya gidildi. Mevcut araçların da 2023’e kadar yüzde 20 azaltılacağı belirtildi.

1 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE BORCU BULUNUYOR

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Ancak bakanlıklar ile AKP’li yerel yönetimlerin araç kiralama ve satın alma ihaleleri, Haziran 2021’de yayımlanan genelgeyi kâğıt üzerinde bıraktı. Genelgeyi yok sayanlar kervanına son katılan idare, yurtdışı gezileri ile gündeme gelen ve 1 milyar TL’nin üzerinde borcu bulunan AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu. Yücel Yılmaz yönetimindeki idarenin, araç kiralama için on milyonlarca lirayı gözden çıkardığı öğrenildi.

YÜZLERCE ARAÇ KİRALANACAK

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz’da sürücüsüz araç kiralama ihalesi açtı. İhale kapsamında 25 ay süre ile 250 adet sürücüsüz araç kiralanacağı belirtildi. İdare, araçların kiralanması için 90 milyon 801 bin 700 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardı. İhalenin sonuç ilanı henüz açıklanmasa da ihale sözleşmesi 29 Ağustos’ta imzalandı. İdare ile Tureks Turizm ve Truva Seyahat arasında imzalanan sözleşmenin bedeli 87 milyon 500 bin TL oldu.

SİPARİŞLER ARASINDA VIP MİNİBÜSLER

İhale kapsamında 49 adet C segmenti, 14 adet de B segmenti araç kiralanacağı bildirildi. İdare, bir adet de 4X4 arazi aracı sipariş etti. En az 2020 model olması şartıyla bir adet VIP minibüs de siparişler arasında yer aldı.

AKP’Lİ ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ DE 4 MİLYON TL ÖDEDİ

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç kiralama için 87,5 milyon TL harcamaya imza atarken AKP’li bir başka belediye, Şehitkamil Belediyesi de araç kiralama için 4 milyon TL ödedi. Kiralanan araç sayısı öğrenilemezken araç ya da araçların 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında kullanılacağı ifade edildi.

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