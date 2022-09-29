Erdoğan'ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Musevi Rafael Sadi diplomasız çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının olup olmadığı yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğunu iddia eden İsrail'de yaşayan gazeteci Rafael Sadi'nin üniversite diplomasının olmadığı ortaya çıktı.

Sadi, o dönem sınıfta iki yüzden fazla kişi olduğunu yarısından fazlasının sağ-sol çatışmaları nedeniyle okulu yarıda bıraktığını ifade etti.

Okudukları okulun 1974 yılında dört yıllık üniversite statüsüne geçtiğini de belirten Rafael Sadi, buradan alınan diplomaların lisans diplomasına eşit olduğunu söyledi.

Rafael Sadi, Erdoğan'ın sessiz sakin bir kişiliği olduğunu söyleyerek, "Sınıfta daha çok sarı saçlı mavi gözlü bir arkadaşla muhabbeti vardı. Bu benim dikkatimi çekmişti" demişti.