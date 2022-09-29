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  • Erdoğan'ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Musevi Rafael Sadi diplomasız çıktı

Erdoğan'ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Musevi Rafael Sadi diplomasız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu söyleyen Rafael Sadi'nin diplomasının olmadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Rafael Sadi diplomasız çıktı

Erdoğan'ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Musevi Rafael Sadi diplomasız çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının olup olmadığı yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğunu iddia eden İsrail'de yaşayan gazeteci Rafael Sadi'nin üniversite diplomasının olmadığı ortaya çıktı.

Sadi,  o dönem sınıfta iki yüzden fazla kişi olduğunu yarısından fazlasının sağ-sol çatışmaları nedeniyle okulu yarıda bıraktığını ifade etti. 
Okudukları okulun 1974 yılında dört yıllık üniversite statüsüne geçtiğini de belirten Rafael Sadi, buradan alınan diplomaların lisans diplomasına eşit olduğunu söyledi.

Rafael Sadi, Erdoğan'ın sessiz sakin bir kişiliği olduğunu söyleyerek, "Sınıfta daha çok sarı saçlı mavi gözlü bir arkadaşla muhabbeti vardı. Bu benim dikkatimi çekmişti" demişti.

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Feraset Altun
29.09.2022 17:54
Ülkeyi kim yönetiyor sizce? Yaklaşık bir asırdır tabii ki?  
 
Kemal ceylan
29.09.2022 17:46
Tamam da bu da 4 yıl okumadığını söylüyor. O zaman nasıl oluyor da 4 yıla kefil oluyorsunuz. Yoksa diploma ya bir gün kala mı okulu bıraktım. Al birini, vur marmara üniversitesine  
 
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