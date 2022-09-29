29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gazeteci Rafael Sadi’den ‘diploma’ çıkışı: Erdoğan ile üniversitede 4 sene aynı sırada beraber okuduk

Gazeteci Rafael Sadi’den ‘diploma’ çıkışı: Erdoğan ile üniversitede 4 sene aynı sırada beraber okuduk

Gazeteci Rafael Sadi, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı üniversiteden, sıra arkadaşı olduklarını söyledi. Sadi, "O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı." dedi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 01:10
Takip Et

Gazeteci Rafael Sadi’den ‘diploma’ çıkışı: Erdoğan ile üniversitede 4 sene aynı sırada beraber okuduk

Gazeteci Rafael Sadi’den ‘diploma’ çıkışı: Erdoğan ile üniversitede 4 sene aynı sırada beraber okuduk
+
Aa
-

Gazeteci Rafael Sadi, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversiteden, sıra arkadaşı olduklarını söyledi.

Rafael Sadi, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğı 'Sözüm Var' programının konuğu oldu. Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı bir konuşmada Erdoğan'ın Hamas'a kardeşim dediğini hatırlatarak, "Hamas'a kardeşim diyor arkadaş, benim sınıf arkadaşım..." dedi.

Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." yanıtını verdi.

Gazeteci Payzın'ın, "Nasıl bildirdiniz, o günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında ne fark görüyorsunuz" sorusunu ise Rafael Sadi, "O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı." diye yanıtladı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun, "O zaman da ekonomist miydi?" sorusuna ise, "Ben değilim çünkü diploma almadım ama o aldığına göre demek ki ekonomisttir. Aynı sınıfta okuyan 5-6 arkadaşımla da temastayım. Aman bizim ismimizi söyleme başımıza iş almayalım diyorlar." cevabını verdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
1
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
2
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
3
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
4
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
5
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
6
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Yunanistan'dan adalarda yeni provokasyon. Türkiye'ye üstü kapalı mesaj gönderdiler
7
﻿Yunanistan'dan adalarda yeni provokasyon. Türkiye'ye üstü kapalı mesaj gönderdiler
﻿Yunanistan'dan adalarda yeni provokasyon. Türkiye'ye üstü kapalı mesaj gönderdiler
﻿Uşak'ta orman yangını
﻿Uşak'ta orman yangını
﻿Uşak'ta orman yangını
﻿ABD'li Senatör: Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız
﻿ABD'li Senatör: Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız
﻿ABD'li Senatör: Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız
﻿Ukrayna: Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir ettik
﻿Ukrayna: Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir ettik
﻿Ukrayna: Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir ettik
﻿Beykoz'da orman yangını
﻿Beykoz'da orman yangını
﻿Beykoz'da orman yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.