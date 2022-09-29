Gazeteci Rafael Sadi’den ‘diploma’ çıkışı: Erdoğan ile üniversitede 4 sene aynı sırada beraber okuduk

Gazeteci Rafael Sadi, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversiteden, sıra arkadaşı olduklarını söyledi.

Rafael Sadi, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğı 'Sözüm Var' programının konuğu oldu. Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı bir konuşmada Erdoğan'ın Hamas'a kardeşim dediğini hatırlatarak, "Hamas'a kardeşim diyor arkadaş, benim sınıf arkadaşım..." dedi.

Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." yanıtını verdi.

Gazeteci Payzın'ın, "Nasıl bildirdiniz, o günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında ne fark görüyorsunuz" sorusunu ise Rafael Sadi, "O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı." diye yanıtladı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun, "O zaman da ekonomist miydi?" sorusuna ise, "Ben değilim çünkü diploma almadım ama o aldığına göre demek ki ekonomisttir. Aynı sınıfta okuyan 5-6 arkadaşımla da temastayım. Aman bizim ismimizi söyleme başımıza iş almayalım diyorlar." cevabını verdi.