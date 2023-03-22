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Fatih Portakal'dan ‘diploma’ isyanı: En azından bu seçimde gösterin

14 Mayıs'taki seçimler öncesi 'üniversite diploması' tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış da Sözcü TV spikeri Fatih Portakal'dan geldi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 02:55
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Canlı yayında Fatih Portakal'dan ‘diploma’ isyanı: En azından bu seçimde gösterin

Fatih Portakal'dan ‘diploma’ isyanı: En azından bu seçimde gösterin
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14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ başvuruları başladı. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvurular sırasında ise yaşanan bir durum gündeme bomba gibi düştü.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, altı vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

FATİH PORTAKAL'DAN ÇAĞRI

YSK'nin Erbakan ile ilgili kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'üniversite diploması' da tartışma konusu oldu.

Daha önce üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan Erdoğan'la ilgili Fatih Portakal'dan flaş bir çağrı geldi.

“DİPLOMANIZ OLMASI GEREKİYOR”

Sözcü TV Ana Haber'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslenen Fatih Portakal, “Erdoğan’ın diploması da merak ediliyor. Eğer Cumhurbaşkanıysanız üniversite diplomanız da olması gerekiyor. Sayın Fahrettin Bey, en azından bu seçimde şu diplomayı gösterin" dedi.

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