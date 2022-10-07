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Üniversiteden öğretim görevlisi hakkında skandal karar. Öğrenciler 'ders çok zor' diye dilekçe verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir üniversite öğrencilerinin “dersi çok zor olduğu” için hakkında dilekçe yazdığı öğretim görevlisi üniversiteden kovuldu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 18:04
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ABD'de dersi çok zor olduğu için öğrencilerin hakkında dilekçe yazdığı öğretim görevlisinin görevine son verildi

Üniversiteden öğretim görevlisi hakkında skandal karar. Öğrenciler 'ders çok zor' diye dilekçe verdi
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ABD’de New York Üniversitesi’nde öğrenciler bir öğretim görevlisi hakkında “dersinin çok zor olduğu” gerekçesiyle dilekçe hazırladı. Dilekçe sonrasında öğretim görevlisi kovulurken  “akademik standartların düşürüldüğünü" söyleyen çok sayıda öğretim üyesi ve ebeveyn tepki gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, organik kimya profesörü Maitland Jones Jr, 350 öğrencilik sınıfındaki 80’den fazla öğrencinin notlar, dersler ve Covid sürecindeki yardımın eksiliği nedeniyle dilekçe hazırlaması üzerine görevden alındı.

KONTRATI SONLANDIRILDI

84 yaşındaki Jones, ağustos ayında rektörlükten kontratının sonlandığına dair bir mail aldı.

Kimya bölümü karara karşı çıkarak üniversitede çeşitli dekanlara ulaştı. Öğretim görevlileri, bu olayın fakülte özgürlüğünü ve kanıtlanmış öğretme tekniklerini göz ardı ettiğini söyledi.

Öğrenciler ise Jones’un dersinin “fazla zor” olduğunu ve kendilerine yardımcı olacak kaynağın sağlanmadığı yönünde bir dilekçe hazırlamıştı. Dilekçede Jones’un kovulmasına dair bir talep yoktu.

ÜNİVERSİTE KARAR SAVUNDU

Kovulduktan sonra The New York Times’a konuşan Jones, emekliliği zaten düşündüğünü ancak yaşanan olayın diğer akademisyenler için ne anlama geleceğinden endişe duyduğunu söyledi.

New York Üniversitesi ise çok sayıda öğrencinin dersten çekilmesi ve dersle ilgili olumsuz değerlendirmelerde bulunması sebebiyle kararı savundu.

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