CHP'li Ali Mahir Başarır görüntüleri paylaştı. Erdoğan 'yüzen saray'ında vatandaş simit hesabında

Boğazda etrafındaki polis tekne ve korumalarıyla seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Ali Mahir Başarır bu duruma tepki gösterdi.

"İNSANLARI ÇAY VE SİMİT HESABINA MAHKUM EDENLER..."

Sosyal medya hesabından polis tekne ve korumalarıyla seyreden yatın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Başarır, Erdoğan’ın simit dağıttığı görüntüleri hatırlatarak, “Erdoğan, Taksim’de vatandaşlara simit dağıttıktan sonra, onlarca sahil güvenlik teknesi ve helikopter eşliğinde boğazda ‘yüzen saray’ ile özel bir tur yapmış. İnsanları çay ve simit hesabına mahkum edenler, lüks içinde Lale Devri'nde yaşamaya devam ediyor!” ifadelerini kullandı.