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  • CHP'li Ali Mahir Başarır görüntüleri paylaştı. Erdoğan 'yüzen saray'ında vatandaş simit hesabında

CHP'li Ali Mahir Başarır görüntüleri paylaştı. Erdoğan 'yüzen saray'ında vatandaş simit hesabında

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaz'da vatandaşlara büyük bir izdihamla simit dağıtmasının ardından Cumhurbaşkanlığına ait özel yatıyla boğaz turu attığını iddia etti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 00:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın vatandaşa simit dağıttıktan sonra yat gezisine çıktığını söyleyen CHPli Ali Mahir Başarır video paylaştı

CHP'li Ali Mahir Başarır görüntüleri paylaştı. Erdoğan 'yüzen saray'ında vatandaş simit hesabında
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Boğazda etrafındaki polis tekne ve korumalarıyla seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Ali Mahir Başarır bu duruma tepki gösterdi.

"İNSANLARI ÇAY VE SİMİT HESABINA MAHKUM EDENLER..."

Sosyal medya hesabından polis tekne ve korumalarıyla seyreden yatın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Başarır, Erdoğan’ın simit dağıttığı görüntüleri hatırlatarak, “Erdoğan, Taksim’de vatandaşlara simit dağıttıktan sonra, onlarca sahil güvenlik teknesi ve helikopter eşliğinde boğazda ‘yüzen saray’ ile özel bir tur yapmış. İnsanları çay ve simit hesabına mahkum edenler, lüks içinde Lale Devri'nde yaşamaya devam ediyor!” ifadelerini kullandı.

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