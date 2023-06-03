Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla düzenlenecek programlar kapsamında ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Buna göre ihtiyaç olması halinde, yarın saat 10.00'dan itibaren, Akdeniz Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Anıt Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Gençlik Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Turgut Reis Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı ile Sakıp Sabancı Bulvarı'ndan Söğütözü Caddesi'ne bağlanan varyantların tamamı, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Tedbirler kapsamında, Söğütözü Caddesi ve buraya bağlanan cadde, sokak ve varyantların tamamı, Söğütözü Caddesi'nden Sakıp Sabancı Bulvarı'na ve Dumlupınar Bulvarı'na bağlanan varyantların tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Beştepe Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Yaşam Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiğine dikkat çekildi. (AA)

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